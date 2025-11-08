  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

555e édition La Foire de Bâle tire un bilan positif de son édition 2025

ATS

8.11.2025 - 15:23

Malgré une météo défavorable à ses débuts, la 555e Foire d'automne de Bâle tire un bilan positif à la veille de sa fermeture dimanche. L'événement a attiré environ un million de visiteurs en deux semaines, sans battre toutefois le record de l'an dernier, a indiqué la Ville.

Cette année, 460 manèges et stands étaient présents.
Cette année, 460 manèges et stands étaient présents.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.11.2025, 15:23

La Foire d'automne de Bâle est la plus grande et la plus ancienne foire d'attractions de Suisse. Comme le veut la tradition, le carillonneur de la tour de l'église Saint-Martin sonne le début et la fin de la foire.

460 manèges et stands. Bâle ouvre la 555ᵉ édition de sa célèbre foire d’automne

460 manèges et standsBâle ouvre la 555ᵉ édition de sa célèbre foire d’automne

Les plus lus

«Cela me hante depuis longtemps» : une témoin rompt le silence après six ans
Cinq jeunes mis en examen en Corse après le meurtre d’un Suisse
Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine
En Californie, Gavin Newsom consolide son image de principal adversaire de Donald Trump
Trois jeunes femmes suspectées d’un projet d’attentat djihadiste ont été mises en examen
Coup d’arrêt brutal pour la Suisse face à la Suède