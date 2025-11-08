Malgré une météo défavorable à ses débuts, la 555e Foire d'automne de Bâle tire un bilan positif à la veille de sa fermeture dimanche. L'événement a attiré environ un million de visiteurs en deux semaines, sans battre toutefois le record de l'an dernier, a indiqué la Ville.

Cette année, 460 manèges et stands étaient présents. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Foire d'automne de Bâle est la plus grande et la plus ancienne foire d'attractions de Suisse. Comme le veut la tradition, le carillonneur de la tour de l'église Saint-Martin sonne le début et la fin de la foire.