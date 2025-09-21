Rendez-vous traditionnel de l'automne, la Foire du Valais fête ses 65 ans cette année. Avec cinq hôtes d'honneur et pas moins de 420 exposants, la manifestation se tiendra du 26 septembre au 5 octobre à Martigny. Mais sans son traditionnel combat de reines.

Soixante-cinq ans, l'âge de la retraite? Bien au contraire. A l'occasion de son anniversaire, la Foire du Valais entend se réinventer, tout en célébrant son patrimoine. Le thème de l'édition 2025 est d'ailleurs «Légendaire».

Ce leitmotiv «célèbre ce que la Foire est depuis toujours, soit une tradition en mouvement», expliquent les organisateurs. «Elle est mythique», résume pour Keystone-ATS son directeur Samuel Bonvin. «La Foire regroupe un certain nombre d'éléments légendaires du Valais que l'on a utilisé» pour cette nouvelle édition», relève-t-il.

Emblématique du canton et de l'événement, le traditionnel combat de reines de la Foire qui, par «une décision historique», a dû être annulé en raison de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie dangereuse pour les bovins. La nouvelle est connue depuis le 18 août.

«C'est dommage. S'il y a bien une fois où on aurait voulu le combat de reines, c'est cette année. Il fait partie de notre culture», regrette Samuel Bonvin. «Mais ce sera pour l'année prochaine. Et nous avons un programme hyper riche», assure-t-il.

Patrimoine mis à l'honneur

Toujours dans le «Labyrinthe des traditions» et à l'occasion de ses 20 ans, le Service de la culture signe la grande exposition de la foire. Il investira un espace de près de 1000 m2.

Dédié au patrimoine vivant du canton, le projet plonge le public dans les bisses, la raclette et la cueillette de plantes sauvages à travers photographies, films, objets ou encore témoignages archéologiques.

«Cette exposition souligne la richesse d'un patrimoine en constante évolution et valorise le travail de nombreuses institutions qui s'engagent pour sa préservation,» met en avant le Service de la culture, qui est aussi l'un des cinq hôtes d'honneur de cette 65e édition.

Invités emblématiques

Sur la liste figure également la HES-SO Valais-Wallis. Ses jeunes s'empareront d'un espace de 240 m2 et mettront en avant leur formation «de manière ludique», promet Samuel Bonvin. La banque Raiffeisen, elle aussi parmi les hôtes d'honneur, présentera un «espace innovant, particulier et immersif».

Le Garage Olympic, entreprise familiale et partenaire de la foire, ainsi que le Service de la sécurité civile et militaire viennent compléter le tableau des hôtes d'honneur.

Les invités d'honneur sont, quant à eux, au nombre de quatre: la compagnie de sauvetage aérien Air-Glaciers, le vin le plus ancien du pays la Dôle du Valais, la fédération d'ONG Valais Solidaire et l'association socioculturelle martigneraine Epicentre. La Table d'honneur sera, elle, dédiée à la Région Dents du Midi et au terroir de ses six villages-stations.

«Un truc un peu fou»

Côté nouveautés, en plus de la programmation musicale qui se renouvelle chaque année, la foire organise un «blind-test» géant qui devrait réunir près de 2000 personnes le dernier dimanche de l'événement.

«Nous voulions un événement déjanté, un peu fou», explique le directeur, qui y associe volontiers le succès du championnat de la coupe mulet organisé l'année dernière. «On s'est dit que le concours pourrait être organisé chaque deux ans, pour que les cheveux aient le temps de pousser» lâche Samuel Bonvin, non sans une pointe d'humour.

Autre rendez-vous de cette édition anniversaire: une exposition rétrospective inédite qui retracera l'histoire de la Foire du Valais en images. Les organisateurs évoquent une «plongée dans l'histoire vivante» de l'événement et de ses moments «qui ont façonné une légende valaisanne.»

Une foire qui, cet automne, se verra agrandie. Un nouveau quartier de 3000 m2 pensé par le Service de la sécurité civile et militaire offrira «plus d'espace et de confort» aux visiteurs, notamment le samedi.

Plus de 230'000 visiteurs attendus

Toujours dans cet élan de vouloir offrir davantage de confort à son public, la foire préconise l'usage des transports publics pour se rendre à Martigny. C'est en outre «une question de sécurité», relève le directeur, conscient que les gens se rendent dans la cité martigneraine aussi pour boire un verre.

Cette année, «on ne cherche pas le record» avec le nombre de visiteurs, souligne Samuel Bonvin. «Mais si on arrive à 250'000, ce serait incroyable», continue-t-il.

La Foire du Valais figure parmi les manifestations les plus importantes de Suisse romande, avec près de 248'500 visiteurs accueillis en 2024. En 64 éditions, elle a dénombré plus de 8,5 millions d'entrées.