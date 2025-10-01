  1. Clients Privés
Décennie très rude La fonte des glaciers suisses se poursuit inexorablement

ATS

1.10.2025 - 09:00

Les glaciers en Suisse se réduisent comme peau de chagrin. En 2025, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS), les glaciers ont perdu 3% de leur volume, un des plus forts reculs jamais observé.

Une vue du lac glaciaire, formé par la fonte du glacier de Findelen (VS) devant le Cervin (Matterhorn) le vendredi 19 septembre 2025 a Zermatt (archives).
Une vue du lac glaciaire, formé par la fonte du glacier de Findelen (VS) devant le Cervin (Matterhorn) le vendredi 19 septembre 2025 a Zermatt (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.10.2025, 09:00

01.10.2025, 09:07

L'année en cours clôt une décennie particulièrement rude pour les glaciers suisses. Ceux-ci ont diminué d'un quart au cours des dix dernières années, souligne GLAMOS mercredi, dans un communiqué.

En 2025, les glaciers ont souffert d'un hiver très pauvre en neige et d'un été marqué par des vagues de chaleur en juin surtout, puis en août. La première quinzaine de juillet, avec un rafraîchissement des températures, a juste permis d'éviter le pire, selon les mots de GLAMOS.

Le recul progressif des glaciers a pour effet de déstabiliser la montagne, avec l'effondrement de pans de falaise et de glace. C'est ce qui a provoqué la destruction du village de Blatten (VS) en mai dernier, note le directeur de GLAMOS Matthias Huss, cité dans le communiqué.

