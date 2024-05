Les manifestations pro-palestiniennes qui se poursuivent dans les universités suisses inquiètent la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI). Elle observe avec inquiétude que l'ambiance dans les établissements concernés semble s'envenimer.

L'EPFL a été occupée par certains étudiants mardi. ATS

«Les universités sont des institutions démocratiques dans lesquelles des débats ouverts doivent être cultivés», a déclaré mercredi la FSCI contactée par l'agence Keystone-ATS.

«Les voix fortes des protestataires portent toutefois des traits idéologiques radicalisés», écrit le secrétaire général de la FSCI Jonathan Kreutner. Elles donnent l'impression que tous les étudiants partagent leurs positions.

Les débordements antisémites dépassant clairement les limites, comme le slogan «From the River to the Sea», ne sont pas tolérables et ne coïncident pas avec les valeurs d'une université.

L'EPFL, l'EPFZ et l'Université de Genève ont fait l'objet d'occupations mardi. Les protestations se poursuivent mercredi dans les universités de Lausanne et de Genève.

