CFF La fumée interdite dans les trains suisses depuis vingt ans

ATS

29.11.2025 - 09:01

Il y a vingt ans, les CFF supprimaient les wagons fumeurs, marquant un tournant dans la lutte contre le tabagisme dans les transports publics. Depuis, les gares sont en grande partie non-fumeurs. Si propreté et confort ont progressé, les mégots restent un défi.

L’interdiction de fumer dans les trains il y a 20 ans a nettement amélioré la propreté et le confort (photo d'illustration).
L’interdiction de fumer dans les trains il y a 20 ans a nettement amélioré la propreté et le confort (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

29.11.2025, 09:01

29.11.2025, 09:07

Il semble lointain, cet épais nuage de fumée qui brouille la vue et coupe le souffle. Vingt ans, pour être exact. Le 11 décembre 2005, à l'occasion du changement d'horaire, les CFF annonçaient la suppression des wagons fumeurs dans les trains suisses. Beaucoup de non-fumeurs le réclamaient.

Les CFF avaient déjà remarqué depuis plusieurs années que les compartiments fumeurs étaient de plus en plus impopulaires. Ils avaient réduit le nombre de places fumeurs en 2000. Jusque-là, la moitié des places leur étaient réservées. Entre 2000 et la suppression des wagons fumeurs en 2005, les CFF ramenaient encore ce taux à 20%.

Amendes salées en vue. Interdiction de vente des puffs à Genève: l'Etat peut sanctionner

Amendes salées en vueInterdiction de vente des puffs à Genève: l'Etat peut sanctionner

La lutte contre le tabac s’est poursuivie dans les gares. Depuis le 1er juin 2019, elles sont officiellement devenues des espaces non-fumeurs. Des zones dédiées ont été aménagées sur les quais, équipées de cendriers et clairement signalées. Malgré cela, le tabac reste une addiction difficile à encadrer: certains voyageurs ne respectent pas les règles et fument en dehors des espaces autorisés, parfois même sous les abris, explique Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

Fléau des mégots

Selon les CFF, l’interdiction de fumer a nettement amélioré la propreté et le confort des trains et des gares. Toutefois, les mégots demeurent un vrai problème environnemental: environ 200 tonnes sont jetées chaque année sur les voies, représentant près de 3 millions de francs de frais de nettoyage annuels.

Arrêt d'urgence. Un homme s'accroche à un train rapide... et survit!

Arrêt d'urgenceUn homme s'accroche à un train rapide... et survit!

Les plaintes, elles, continuent d’affluer. Les CFF en reçoivent entre trois et quatre par semaine, selon la saison, peut-on lire dans Watson. Le tabagisme passif n’est pas seulement désagréable – odeurs persistantes sur les vêtements – il est aussi nocif pour la santé.

Encore beaucoup de fumeurs en Suisse

Paradoxalement, si le nombre de fumeurs baisse, la Suisse reste une nation consommatrice de tabac. D’après l’OFS (2022), 24% de la population de plus de 15 ans fume encore, un chiffre certes au plus bas depuis le début des relevés en 1992, mais toujours significatif.

A titre de comparaison, moins de personnes fument au Royaume-Uni (12,5%), en Allemagne (19,7%) ou aux Etats-Unis (23,6%), tandis que l'Espagne et la France comptent davantage de consommateurs de tabac, selon des données de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Sensibilisation plutôt qu'interdiction

Vingt ans après la fin de la cigarette dans les trains, ces mesures ont permis de «renforcer la propreté et le confort des espaces ferroviaires, créant un environnement où les voyageurs et le personnel peuvent se sentir à l’aise». Pour faire face au problème persistant des mégots, les CFF misent aujourd’hui sur la sensibilisation à travers des mesures ciblées.

Santé. Plus de 100 millions de personnes vapotent dans le monde

SantéPlus de 100 millions de personnes vapotent dans le monde

Cet été, les CFF ont lancé un test dans cinq gares: Soleure, Bienne, Burgdorf, La Chaux-de-Fonds et Zurich Hardbrücke. Sur les quais, des panneaux très visibles ainsi que de nombreux cendriers ont été retirés ou scellés, ne laissant accessibles que ceux situés dans les zones fumeurs clairement indiquées. L’objectif est d’encourager le respect des règles existantes.

Une interdiction complète de fumer sur les quais n’est en revanche pas envisagée dans les prochaines années, selon l’Union des transports publics.

