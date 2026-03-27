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«Pas de Suisse à 10 millions» La gauche dénonce le chaos qu'engendrerait l'initiative de l'UDC

ATS

27.3.2026 - 09:41

L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» engendrerait le chaos, ont dénoncé vendredi la gauche et les syndicats. Le texte, soumis au vote du peuple le 14 juin, entraînerait la fin des accords bilatéraux avec l'UE.

La gauche et les syndicats s'opposent à l'initiative de l'UDC (archives).
La gauche et les syndicats s'opposent à l'initiative de l'UDC (archives).
sda

Keystone-SDA

27.03.2026, 09:41

27.03.2026, 09:49

L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)» demande un contrôle strict de l'immigration afin que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas 10 millions d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions.

«Cette initiative est destructrice», estiment les opposants. Le plafonnement rigide est une attaque contre le pouvoir d'achat. Il met en danger les emplois et entraînerait une baisse des salaires et des rentes.

Sans bilatérales, la protection des salaires tombera également. L’absence de contrôles ouvrira la voie au dumping salarial, arguent encore la gauche et les syndicats.

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