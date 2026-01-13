  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Environnement La gauche entre dans la danse pour défendre le fonds climat

ATS

13.1.2026 - 10:00

La gauche se lance dans la bataille pour défendre le climat. «En votant oui à l'initiative pour un fonds climat, nous nous attaquerons enfin au projet de notre génération qu'est la protection du climat», a avancé mardi le comité devant les médias.

Un fonds pour le climat permet de progresser étape par étape vers un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement (archives).
Un fonds pour le climat permet de progresser étape par étape vers un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.01.2026, 10:00

13.01.2026, 10:11

La Suisse n'arrivera pas à respecter son engagement climatique d'ici 2050, rappellent les Vert-e-s, le PS, l'Union syndicale suisse, le PEV, les Jeunes PVL et les écoles polytechniques. En tant que pays alpin, la Suisse se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

Et les dégâts qu'entraîne ce réchauffement se chiffrent déjà à environ 1 milliard de francs par an. Et, selon le gouvernement, ce chiffre pourrait atteindre 34 milliards d'ici 2060, soulignent les partisans de l'initiative.

Un fonds pour le climat permettrait d'atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Son mécanisme est simple: la Confédération investit chaque année 0,5 à 1% du PIB dans la transition énergétique, la rénovation des bâtiments et le passage à des technologies respectueuses du climat. Sans aucun nouvel impôt ni aucune nouvelle taxe.

Les Suisses se prononcent le 8 mars.

Les plus lus

Crans-Montana: les gérants pleurent leur serveuse – «Nous avons essayé de la réanimer»
«Charlie Hebdo» se moque à nouveau de la Suisse
Les Etats-Unis ont maquillé un avion militaire en appareil civil
Les taux hypothécaires ont pris l'ascenseur en décembre
Le sort s’acharne sur un Ruben Vargas effondré et en larmes !
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana