  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plan d’économies La gauche risque d'être divisée sur un référendum

ATS

7.3.2026 - 09:30

La gauche pourrait partir divisée sur un éventuel référendum contre le plan d'allègement 2027-2029. Les Vert-e-s y sont toujours favorables, selon son ex-président. Le PS se montre lui plus réticent.

Les Suisses voteraient sur environ un tiers seulement des mesures prévues dans le paquet d'allègement 2027-2029 en cas de référendum (image d'illustration).
Les Suisses voteraient sur environ un tiers seulement des mesures prévues dans le paquet d'allègement 2027-2029 en cas de référendum (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

07.03.2026, 09:30

07.03.2026, 14:14

«Nous sommes toujours plutôt partants pour un référendum», a déclaré le conseiller national Balthasar Glättli (Vert-e-s/ZH) à Keystone-ATS en marge de la session parlementaire. Le parti écologiste avait déjà fait savoir en septembre lors de la présentation du projet qu'il envisageait un référendum.

Le gouvernement propose une coupe de 8,5 milliards dans les finances fédérales entre 2027 et 2029 pour prévenir un trou dans les caisses. Le Conseil des Etats a baissé cette somme d'un tiers, à 5,5 milliards, en décembre. Le National l'a revue encore à la baisse cette semaine, la faisant passer à 5,1 milliards. La mouture finale du Parlement sera décidée d'ici la fin de la session de mars.

Malgré cette conséquente diminution, l'atteinte à des secteurs clés comme l'environnement est trop grande, estime M. Glättli. La présidence des Vert-e-s se décidera sur un potentiel référendum à l'issue de la session, indique-t-il. Le parti doit se réunir samedi 21 mars.

Cavalier seul

Pas sûr en revanche que les Vert-e-s obtiennent un soutien du reste de la gauche s'ils se lancent. «Le PS est plutôt réticent à un référendum», indique son co-président Cédric Wermuth.

Si le paquet est refusé au vote populaire, les économies prévues dans le plan vont se répercuter sur le budget 2027 en raison du frein à l'endettement, explique-t-il. Et il est fort à parier que l'Assemblée fédérale ne taille alors dans les secteurs que le PS défend, à savoir le climat, la formation et la coopération internationale.

Il risque finalement d'y avoir plus à perdre qu'à y gagner, estime l'Argovien. D'autant que le Parti socialiste est parvenu à arracher quelques victoires lors des débats au National. Il a par exemple réussi à limiter les coupes dans la formation.

Si référendum il y a, il ne portera que sur une petite partie du paquet d'allègement, comme il ne peut s'appliquer qu'aux changements purement législatifs. La population voterait donc sur environ un tiers des mesures seulement.

Elections en arrière-plan

Le PS se positionnera officiellement une semaine environ après la réunion des Vert-e-s. Cette marge de manoeuvre que le parti s'accorde est la meilleure posture à adopter d'un point de vue tactique, selon M. Wermuth.

Ces considérations interviennent un peu plus d'un an avant les élections fédérales 2027. L'enjeu pour la gauche sera d'inverser la tendance après l'avancée du camp bourgeois et le net recul des Vert-e-s en 2023. Le PS était resté stable.

Des tensions entre socialistes et Vert-e-s s'étaient fait sentir lors de l'élection du conseiller fédéral PS Beat Jans la même année. Le parti écologiste avait reproché au PS de ne pas avoir soutenu son candidat, Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR).

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Un célèbre scénariste a rendu son dernier souffle
Donald Trump menace d’étendre les frappes américaines
Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Loïc Meillard brillant et «situation inédite» pour Marco Odermatt
Guerre au Moyen-Orient : la compagnie aérienne Swiss dans l’incertitude