La gauche espère renverser la majorité du Conseil d'Etat neuchâtelois lors des élections du 23 mars. Une liste commune entre le PS, les Vert-e-s et le POP a été déposée. Face à cette menace, le PLR a décidé pour la première fois dans le canton de Neuchâtel de faire alliance avec l'UDC et le Centre.

L'élection sera probablement très disputée, la gauche et la droite sont encore très unies après le premier tour (photo symbolique, archives). sda

Keystone-SDA, js, ats ATS

Depuis plus de 20 ans, c’est la première fois dans le canton de Neuchâtel que la droite et la gauche partent toutes les deux aussi unies au premier tour en vue d’une élection au Conseil d’Etat. Dix-neuf personnes, dont sept femmes, sont en lice pour obtenir un des cinq sièges au gouvernement. Le 2e tour de cette élection majoritaire est agendé au 13 avril.

L'élection risque d'être très disputée entre les deux blocs de gauche et de droite. Parmi les scénarios les plus probables, la droite garde trois sièges mais l'UDC Thierry Brechbühler, conseiller communal de La Chaux-de-Fonds entre au Conseil d'Etat avec les PLR sortants Crystel Graf et Laurent Favre. Alain Ribaux se retire.

En faisant alliance avec l'UDC et le Centre, le PLR semble s'être résigné à n'avoir plus trois sièges au gouvernement. En effet, il est fortement probable que l'UDC entre au gouvernement. Comme la droite ne devrait pas obtenir quatre sièges, les chances du chef du groupe PLR au Grand Conseil, Quentin Di Meo, semblent faibles, tout comme celles de Manon Freitag (Le Centre).

Un autre scénario envisageable est que la gauche obtienne trois sièges. Dans ce cas, les deux sortants socialistes Florence Nater et Frédéric Mairy et la conseillère aux Etats des Vert-e-s Céline Vara semblent tenir la corde. L'ex-présidente des Vert-e-s neuchâtelois Christine Ammann Tschopp et la cheffe de groupe VertPOP au Grand Conseil Sarah Blum sont moins bien positionnées, même si cette dernière fait régulièrement de bons scores dans les Montagnes neuchâteloises.

Vague violette?

Si la gauche reprend la majorité perdue en 2021, il n'est pas exclu que le siège de Crystel Graf soit en danger et que la droite soit représentée par le PLR Laurent Favre et l'UDC Thierry Brechbühler. La liste de gauche pourrait bénéficier d'une vague violette avec ses quatre femmes sur cinq, ce qui donnerait une majorité féminine au Conseil d'Etat.

Les Vert'libéraux (PVL), qui veulent jouer un rôle-clé entre les deux blocs, ont déposé une liste avec le conseiller communal de La Grande Béroche Maxime Rognon et la conseillère générale du Landeron Jessica Muriset. Leurs candidats, peu connus au-delà de leur commune, n'ont que très peu de chances d'accéder au gouvernement.

Les sept autres candidats sont des outsiders. Parmi ceux-ci figurent le député indépendant, Grégoire Cario, ex-président de l'UDC neuchâteloise avec sa liste «Simplement aider», Jean-Luc Pieren (ex-député UDC également) pour le Parti fédéraliste européen. La liste Modernokratie (droit de veto populaire) propose cinq personnes: Thomas Wroblevski, Fabio Esposito, Nolan Bongiovanni, Yann Bongiovanni et Gaëtan Rickli.

Au Grand Conseil aussi

Au Grand Conseil, où l'élection se joue à la proportionnelle, la gauche espère aussi obtenir la majorité. Au total, 487 candidats briguent un des 100 fauteuils. Le parlement pourrait ne plus être à à majorité féminine car seules les formations de gauche ont proposé des listes paritaires.

Actuellement, le PLR a 32 sièges, le PS 21, les Vert-e-s 19, le POP, l'UDC et les Vert'libéraux (PVL) chacun 8 fauteuils et le Centre 4. A droite, l'UDC pourrait gagner des sièges au détriment du PLR, en perte de vitesse. L'ancien conseiller national Raymond Clottu, qui avait été exclu de l'UDC neuchâteloise, est de retour sur la liste de ce parti.

Le centre de l'hémicycle, qui joue un rôle de pivot durant cette législature, pourrait perdre des plumes. Aussi bien le PVL que le Centre ont une liste moins fournie qu'en 2021. Ce dernier pourrait ne pas atteindre le quorum avec le départ de sa locomotive Blaise Fivaz chez les Vert'libéraux.

A gauche, il faudra voir si le PS confirme sa courbe ascendante et si les Vert-e-s et le POP gardent ou augmentent leurs sièges. SolidaritéS, qui n'avait pas atteint le quorum en 2021, pourrait aussi faire un retour au parlement.

Le Parti fédéraliste européen, l'Union démocratique fédérale, Modernokratie (Assemblée populaire) ne devraient pas atteindre le quorum. Depuis 2021, l'ensemble du canton est une circonscription unique avec 100 députés, contre 115 par le passé. Il n'y a plus d'apparentements possibles et le quorum a été abaissé à 3%.