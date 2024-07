La grande dame du jazz suisse est morte : la pianiste Irène Schweizer est décédée à l'âge de 83 ans. Elle s'est éteinte mardi dans une institution à Zurich, a indiqué le label de disques Intakt Records à Keystone-ATS.

La grande dame du jazz suisse, Irène Schweizer, est décédée mardi à Zurich à l'âge de 83 ans. ats

ATS

Du dixieland dans le restaurant de ses parents, Irène Schweizer est passée au free jazz qu'elle a joué sur les scènes du monde entier. La pianiste et percussionniste suisse a été primée à de multiples reprises.

Irène Schweizer a donné son dernier grand concert public en juillet 2019 au festival «Konfrontationen» à Nickelsdorf, en Autriche: un duo avec le batteur américain Hamid Drake est sorti depuis sur CD (Intakt Records) sous le titre «Celebration».

Née à Schaffhouse le 2 juin 1941, Irène Schweizer est l'une des personnalités les plus marquantes du jazz moderne, dont le travail a été salué par le Grand Prix suisse de musique 2018. Pianiste et percussionniste, elle se met à explorer les milieux du jazz de Londres et de Zurich dans les années 1960.

En 1968, elle rencontre à Zurich le batteur neuchâtelois Pierre Favre, avec lequel elle tissera une longue complicité artistique. Ensemble, ils apporteront une contribution importante au développement du free jazz et de la musique improvisée pour piano.

Ecriture sans fioritures

Charismatique, Irène Schweizer cultive une écriture musicale sans fioritures. Elle s'est produite en concert dans le monde entier, comme soliste ou avec différentes formations. Elle a aussi enregistré de nombreux albums en solo ou en duo (notamment avec Pierre Favre et Joey Baron).

Les duos d'Irène Schweizer avec des batteurs comme l'Américain Andrew Cyrille, le Néerlandais Han Bennink, l'Allemand Günter Sommer et plus récemment l'Américain Hamid Drake sont légendaires.

Figure centrale du mouvement féministe dans la musique en Europe ("Feminist Improvising Group", «Les Diaboliques"), elle est cofondatrice du festival Taktlos, du "Werkstatt für Improvisierte Musik Zürich» (WIM), et du label de jazz Intakt Records.

Malgré son succès à l'étranger, Irène Schweizer n'a jamais oublié la scène locale. Elle a continué de jouer aux côtés des musiciens suisses, comme la saxophoniste Co Streiff - Irène Schweizer a souvent joué de la batterie avec elle -, Omri Ziegele et Jürg Wickihalder.

bu, ats