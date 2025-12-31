De plus en plus de cas: la grippe continue de progresser en Suisse!

La grippe saisonnière a continué de progresser en Suisse au cours de la semaine écoulée, qui coïncide avec la période des fêtes. Près d'un quart de cas en plus ont été signalés par rapport à la semaine précédente.

La période des Fêtes coïncide avec une hausse des cas de grippe (image symbolique). ATS

Au cours de la dernière semaine de l'année, 2900 cas de grippe ont été enregistrés en Suisse et au Liechtenstein, annonce mercredi l'Office fédéral de la santé publique l'OFSP. Par rapport à la semaine précédente, les cas ont augmenté de près de 22%.

Dans les jours qui ont suivi Noël, l'OFSP a enregistré 31,90 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants. Les taux d'incidence les plus élevés se trouvent dans les cantons de Bâle-Ville (59,59), du Jura (53,45) et de Schaffhouse (51,88). A l'inverse, les régions les plus préservées sont Obwald (5,04), Appenzell Rhodes-Intérieures (5,98) et Appenzell Rhodes-Extérieures (12,34).

Des records à l'HFR

Une porte-parole des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) signale à Keystone-ATS un «niveau élevé» de personnes atteintes de la grippe «déjà avant les Fêtes», même si le pic n'est pas encore atteint. Une porte-parole de l'Hôpital fribourgeois (HFR) confirme également un taux «élevé» d'occupation des lits. La grippe, qui n'est qu'une cause parmi d'autres hospitalisations, est arrivée cette année avec un mois d'avance.

Entre le 26 et le 27 décembre, l'HFR a dénombré 110 patients aux urgences pédiatriques et plus de 160 aux urgences pour adultes, des records jamais atteints. Le fait que les interventions électives soient réduites significativement donne toutefois une certaine marge dans les possibilités d’hébergement en cas d'afflux.

A l'Hôpital universitaire de Bâle, le nombre d'hospitalisations pour cause de grippe est actuellement quatre fois plus élevé qu'en décembre 2024, a déclaré la porte-parole Caroline Johnson à la radio SRF. «On a constaté une augmentation significative des cas de grippe, en particulier pendant et après Noël».

Le groupement hospitalier de Saint-Gall confirme que la saison grippale a commencé plus tôt cette année qu'il y a un an. Les chiffres à la fin décembre sont donc «légèrement supérieurs « à ceux de décembre 2024.Port du masque obligatoireLes cabinets médicaux étant fermés, les personnes présentant des symptômes grippaux se sont rendues plus souvent aux urgences pendant les Fêtes. Le port du masque a été rendu obligatoire à Hôpital universitaire de Bâle.

L'Hôpital de l'Île à Berne a introduit à la mi-décembre l'obligation de porter un masque lors de contacts avec les patients. Les personnes présentant des symptômes de rhume ou de grippe doivent en outre porter un masque dans tout le bâtiment, a précisé l'hôpital à Keystone-ATS. Les HUG ont également rendu les masques obligatoires dans les zones de soins depuis le 9 décembre.

En revanche, l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) attend encore avant de se prononcer. La situation est réévaluée quotidiennement et une obligation pour tous n'est pas exclue. La vague de grippe affecte fortement l'établissement zurichois, qui traite actuellement deux fois plus de patients atteints de cette maladie qu'en 2024.

L'USZ, qui s'est bien préparé à affronter le défi, ne se trouve pas en manque de capacités. A l'Hôpital de l'Île, l'occupation des lits est actuellement très élevée, comme toujours pendant la saison de la grippe. L'hôpital cantonal de Lucerne constate aussi une charge supplémentaire, mais estime que les capacités sont suffisantes. Les HUG avaient pour leur part ouvert des lits supplémentaires avant les Fêtes.

Personnes âgées particulièrement touchées

L'Hôpital de l'Île précise que ce sont surtout les personnes âgées, celles souffrant d'affections préexistantes et celles dont le système immunitaire est affaibli qui sont touchées par des formes graves.

L'USZ estime quant à lui qu'il est encore trop tôt pour établir une comparaison avec les autres années. «Il y a actuellement peu de cas graves, mais nous ne sommes encore qu'au milieu de la vague de grippe». L'hôpital universitaire n'est pas en mesure d'évaluer si les maladies sont plus compliquées que les années précédentes.

Outre la grippe, différents agents pathogènes, tels que le Virus respiratoire syncytial humain (VRS) ou le Sars-CoV-2 circulent actuellement. Cela entraîne également un afflux important de patients dans les services d'urgence, souligne l'Hôpital de l'Île.