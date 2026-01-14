  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

27 cas pour 100’000 habitants La grippe stagne à un niveau élevé en Suisse

ATS

14.1.2026 - 12:12

La vague de grippe en Suisse stagne à un niveau élevé. Le nombre de cas signalés a légèrement diminué la semaine dernière. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il n'est toutefois pas encore possible de déterminer si le pic a déjà été atteint.

Quelque 2500 nouveaux cas de grippe ont été annoncés la semaine dernière (archives).
Quelque 2500 nouveaux cas de grippe ont été annoncés la semaine dernière (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.01.2026, 12:12

14.01.2026, 12:17

La semaine dernière, 27,51 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants ont été signalés. Cela représente une baisse de 24,5% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres publiés mercredi par l'OFSP. Au total, 2501 cas de grippe ont été signalés.

Le nombre le plus élevé de cas confirmés pour 100'000 habitants a été enregistré dans les cantons de Bâle-Ville (60,08), du Jura (45,43) et de Soleure (43,13); le plus faible a été enregistré dans les cantons de Schwyz (10,66), Obwald (12,61) et Zoug (14,21).

3046 cas confirmés. Les Suisses sont moins grippés début janvier

3046 cas confirmésLes Suisses sont moins grippés début janvier

La charge virale dans les eaux usées stagne à un niveau élevé. Elle ne diminue qu'à Genève et à Lugano. Les consultations ambulatoires pour cause d'infections respiratoires aiguës ont de nouveau augmenté après avoir diminué pendant les fêtes.

Le sous-groupe génétique K du sous-type H3N2, récemment apparu dans de nombreux pays, circule également en Suisse. Cependant, rien n'indique pour l'instant que les infections par ce sous-clade soient plus graves.

Les plus lus

Stupeur dans une station française : un bolide dévale une piste de ski !
L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques
Afghan assassiné à Haute-Nendaz: la petite amie du tueur risque gros
Engins pyrotechniques interdits à l'intérieur – 10'000 frs pour chaque victime
Un amateur bat Jannik Sinner et compagnie et touche le pactole
À seulement 34 ans, cinq défis attendent le nouveau ministre de la Défense