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«Stricte neutralité politique» La HES-SO Genève interdit tout message politique pendant le G7

ATS

21.5.2026 - 15:40

Etudiants et personnel ne pourront pas relayer de message politique pendant le G7 dans les locaux de la HES-SO Genève ou via une adresse électronique institutionnelle. L'Université de Genève a elle prévu un moratoire sur les événements publics du 12 au 18 juin.

Aucune manifestation contre le G7 ne sera tolérée dans le sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) Genève et de l'Université de Genève (UNIGE) (archives).
Aucune manifestation contre le G7 ne sera tolérée dans le sites de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) Genève et de l'Université de Genève (UNIGE) (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.05.2026, 15:40

21.05.2026, 15:44

Dans une communication interne récente que Keystone-ATS a pu consulter, la directrice de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) Genève, Daniela Di Mare Appéré, demande une «stricte neutralité politique».

Elle relève que l'environnement des étudiants ne doit pas être perturbé pendant la période d'examens. Toute «intrusion, blocage, prise de parole non autorisée, distribution de tracts dans les salles d'examen» fera l'objet de sanctions.

Aucune manifestation ou rassemblement collectif en lien avec le G7 d'Evian (F) ne sera admis dans la HES-SO Genève et ses six écoles, ni aux abords immédiats des sites d'examens. Autre décision, la diffusion de messages politiques ne sera pas non plus tolérée, y compris par des e-mails qui seraient envoyés par ou vers des adresses institutionnelles ou celles des écoles.

A l'Université de Genève (UNIGE), «le prosélytisme politique ou religieux est formellement interdit» dans les directives habituelles, a fait remarquer jeudi à Keystone-ATS son porte-parole Marco Cattaneo. Même la distribution de tracts tombe sous le coup de cette réglementation. L'établissement avait dû faire face à une occupation d'étudiants propalestiniens en 2024 pendant une semaine, avant leur évacuation par la police.

Aucun stand

L'UNIGE a également décidé d'établir un moratoire sur les événements publics du 12 au 18 juin. «Dans le contexte des recommandations du Conseil d'Etat de réduire les flux de personnes», ajoute M. Cattaneo. Ce dispositif aura notamment pour conséquence l'impossibilité de tenir des stands. Ni les réunions de travail, ni les activités académiques ordinaires ne seront en revanche affectées.

Dans les deux entités, les étudiants en session d'examen sont priés d'anticiper leurs déplacements. Notamment pour ceux qui viendront de France voisine, alors que seuls sept points de passage seront ouverts aux frontières.

Pour le personnel, de nombreuses activités ne peuvent être conduites à distance, estime encore la HES-SO Genève. Etant donné que le Conseil d'Etat a recommandé le télétravail pour ceux qui le peuvent, de possibles dérogations à sa directive sur cette question seront précisées prochainement, affirme la directrice.

De son côté, l'UNIGE demande de se conformer à la préconisation des autorités. Les deux entités affirment que les réunions à distance doivent être préférées.

Décision. Le Conseil d'Etat genevois autorise une manifestation anti-G7

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