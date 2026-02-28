Les femmes devraient désormais participer à la journée d'orientation pour l'armée et la protection civile. Le Conseil fédéral souhaite ainsi en inciter davantage à s'engager dans le service volontaire. Mais la gauche exige d'abord des mesures contre la discrimination.

Afin d'augmenter la proportion de femmes dans l'armée, la Confédération souhaite rendre la journée d'orientation obligatoire pour les Suissesses également. (Archives) ATS

Keystone-SDA ATS

A l'avenir, la journée d'orientation dans l'armée devrait aussi être obligatoire pour les femmes; la consultation sur la modification constitutionnelle nécessaire s'est terminée samedi. Le Conseil fédéral souhaite renforcer l'égalité des chances, pour que les femmes puissent décider en connaissance de cause de s'engager volontairement dans l'armée, selon le conseiller fédéral Martin Pfister.

Le PS rejette cette obligation, soulignant des problèmes structurels au sein de l'armée liés à la protection contre le harcèlement sexuel et la violence. Le centre soutient le projet. La journée d'orientation obligatoire est une mesure d'information et de sensibilisation qui favorise la compréhension des institutions de sécurité. Les cantons sont, eux, inquiets quant aux coûts supplémentaires attendus.