Accident sur l’A2 Plus de deux ans de prison pour un chauffard lucernois 

ATS

23.11.2025 - 07:33

Le tribunal criminel de Lucerne a condamné à une peine de prison avec sursis partiel un automobiliste qui a provoqué un accident en roulant à une vitesse très excessive. Plusieurs personnes avaient été blessées dans l'accident.

Le tribunal a reconnu le prévenu coupable de délit de chauffard, de conduite dans un état d'incapacité de conduire (photo d’illustration).
Le tribunal a reconnu le prévenu coupable de délit de chauffard, de conduite dans un état d'incapacité de conduire (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.11.2025, 07:33

Selon la version du Ministère public, l'homme de 47 ans roulait nettement trop vite une nuit de mai 2024 sur l'autoroute A2 à Lucerne, où la vitesse est limitée à 80 km/h. Il a accéléré à 147 km/h dans le tunnel du Sonnenberg et à 104 km/h dans le tunnel de Reussport.

Peu après le tunnel de Reussport, la voiture du prévenu est entrée en collision, dans un léger virage à droite, avec une voiture de tourisme qui circulait correctement à sa gauche. Les deux véhicules ont ensuite heurté des éléments en béton. Les huit occupants des véhicules ont été blessés dans l'accident.

Le tribunal a reconnu le prévenu coupable de délit de chauffard, de conduite dans un état d'incapacité de conduire, de lésions corporelles multiples par négligence et de consommation de drogues, selon ce qu'il ressort du dispositif du jugement publié dimanche.

Le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement de deux ans et trois mois, dont six mois ferme. Pour les 21 mois restants, le tribunal a accordé le sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. Le Ministère public avait requis une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans.

Le tribunal a renoncé à l'expulsion requise par le ministère public. La raison en est qu'il a acquitté le prévenu de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui avancée par le Ministère public. Ce délit entraînerait une expulsion obligatoire. Le jugement n'est pas encore définitif.

