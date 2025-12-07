  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse La légalisation du cannabis divise les esprits

ATS

7.12.2025 - 14:00

Le cannabis pourrait être légalisé en Suisse pour les adultes. Les partis et les organisations ne sont toutefois pas d'accord sur la manière dont la réglementation de son usage doit être mise en œuvre en Suisse, selon les réponses à la procédure de consultation.

Dans le cadre d'une étude, du cannabis est vendu dans une pharmacie de Bâle (photo d'archives).
Dans le cadre d'une étude, du cannabis est vendu dans une pharmacie de Bâle (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

07.12.2025, 14:00

07.12.2025, 14:07

Dans sa prise de position, le Parti socialiste (PS) déclare que le projet de loi encourage une utilisation plus responsable et moins risquée du cannabis, garantissant ainsi la protection de la jeunesse. A l'inverse, l'Union démocratique du centre (UDC) affirme que la régulation du marché et la légalisation du cannabis à des fins non médicales sont contraires à une politique responsable en matière de drogues.

8 arrêts cardiaques. Rixe à St-Maurice: 85 mois de prison pour l’auteur des coups de couteau

8 arrêts cardiaquesRixe à St-Maurice: 85 mois de prison pour l’auteur des coups de couteau

Tant la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) que la Croix-Bleue plaident pour attendre d'abord les résultats des projets pilotes en cours. La distribution légale de cannabis est testée en Suisse depuis deux ans. La consultation s'est terminée le 1er décembre.

Les plus lus

Yverdon-les-Bains s’empare du record du monde de la plus grande fresque en LEGO
Sion surprend YB, Lausanne bute sur Lugano
«Tout est fini» : comment l'Iran a abandonné Bachar al-Assad
Un motocycliste tué sur l'A1, entre La Sarraz et l’aire de repos de Bavois
Marco Odermatt bien parti pour vaincre le signe indien
Le milan royal a modifié ses habitudes durant le Covid