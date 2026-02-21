La légionellose progresse en Suisse

Les cas de légionellose sont en hausse continue en Suisse depuis 2001. Ils touchent particulièrement les hommes âgés, selon un état des lieux publié fin janvier par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La plus forte incidence est recensée durant l'été.

L'an dernier, le Laboratoire cantonal de Bâle-Ville a mis en évidence une forte contamination par des légionelles lors de contrôles effectués dans des douches publiques (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'an dernier, le Laboratoire cantonal de Bâle-Ville a mis en évidence une forte contamination par des légionelles lors de contrôles effectués dans des douches publiques. Dans un établissement médico-social (EMS), plusieurs résidents ainsi qu’une employée ont été infectés.

La déclaration des résultats positifs est obligatoire depuis 1998. D'après l'OFSP, le nombre de cas signalés a nettement progressé ces dernières années, atteignant 574 cas en 2023, après un pic de 603 en 2022.

L'an dernier, 491 cas ont été recensés en Suisse et au Liechtenstein, selon des chiffres publiés à la fin janvier par l'OFSP. Le taux d'incidence s'est élevé à 5,5 cas pour 100'000 habitants pour l'ensemble du pays. La moyenne est plutôt basse, soit inférieure à 8, dans tous les cantons romands.