La loi sur l'égalité a été adoptée par le Parlement fédéral le 24 mars 1995. En 30 ans, la seule modification majeure a eu lieu en 2018 pour améliorer l'égalité salariale. Aujourd’hui, le Conseil fédéral pourrait la réviser à nouveau.

La loi a été modifiée en 2018 pour renforcer l'égalité salariale. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La loi vise à concrétiser l'égalité entre femmes et hommes en particulier dans le monde du travail. Elle interdit la discrimination à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement, à la promotion et au licenciement. Elle prévoit une protection particulière contre le harcèlement sexuel au travail.

En votation finale, elle a passé par 105 voix contre 47 et 14 abstentions au Conseil national et par 31 voix contre 4 au Conseil des Etats. La droite était divisée au National: le PDC (aujourd’hui Le Centre) a fait pencher la balance, soutenant quasi unanimement son conseiller fédéral Arnold Koller. Chez les radicaux et les libéraux (actuellement fusionnés en PLR), environ un quart des élus ont voté pour. L'UDC (25 élus à l’époque) a dit non à quelques rares exceptions.

Révisée en 2018

La loi a été modifiée en 2018 pour renforcer l'égalité salariale. Depuis le 1er juillet 2020, date d'entrée en vigueur de la révision, les employeurs dès 100 salariés doivent effectuer une analyse de l'égalité salariale et la faire vérifier par un organe indépendant.

De plus, ils doivent informer leur personnel et leurs actionnaires du résultat de cette analyse. Si celle-ci démontre que l'égalité salariale n'est pas respectée, l'analyse doit être répétée tous les quatre ans. Cet amendement n'est prévu que pour une durée limitée, jusqu’en 2032. Il deviendra ensuite caduc.

En mars dernier, le Conseil fédéral a publié un bilan intermédiaire montrant que plus de la moitié des employeurs manquent à leurs obligations d'analyser l'égalité des salaires. Les causes potentielles du phénomène sont le manque de conscience du problème, le manque de connaissance des obligations légales et l'absence de sanction en cas de manquement, selon le rapport.

Le Conseil fédéral a donc décidé d’évaluer l’efficacité de la loi sur l'égalité avant fin 2027, et non pas en 2029 comme il l'avait initialement prévu. Cette évaluation montrera si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour concrétiser l'égalité salariale inscrite dans la Constitution.