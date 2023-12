Le Grand Conseil valaisan a accepté jeudi en deuxième lecture la loi sur le climat. Le Centre du Haut-Valais a campé sur sa position et rejeté le texte, à l'instar de l'UDC dont la section germanophone a annoncé lancer un référendum.

La loi sur le climat a été acceptée jeudi en deuxième lecture au Grand Conseil valaisan après plusieurs heures de débats. (Archives). ATS

Les députés ont examiné un peu plus de quatre-vingts amendements. Ces propositions, en grande majorité portées par l'UDC, ont pratiquement toutes été refusées par le plénum et le texte de loi a finalement été entériné par 93 voix contre 30.

La gauche et la majorité du camp bourgeois ont dit leur satisfaction, soulignant les «objectifs ambitieux» de la nouvelle loi qui privilégie «les incitations» aux «obligations et interdictions». Le PLR, plus sceptique lors de la première lecture en mai 2023, a salué un texte en faveur de «l'urgence climatique» mais exempt de «mesures disproportionnées» rédhibitoires.

Comme lors de la première lecture en mai 2023, le Centre haut-valaisan et l'UDC ont refusé un texte jugé «trop étatique, pas assez libéral» et empreint d'objectifs «irréalistes». «Nous n'avons pas réussi à freiner cette folie verte, nous la stopperons dans les urnes», a déclaré Christian Gasser (UDC) en annonçant le lancement d'un référendum.

vs, ats