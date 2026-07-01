Les gouvernements suisse et italien doivent discuter pour régler le problème des remboursements d'impôts à la Lombardie, estime la région italienne. Le Tessin a décidé mardi de suspendre à titre préventif ce versement en réaction à la «taxe sur la santé» imposée par la Lombardie aux frontaliers travaillant en Suisse.

Le Tessin a décidé mardi de suspendre à titre préventif le versement des remboursements d'impôts à la Lombardie en réaction à la «taxe sur la santé» imposée par la Lombardie aux frontaliers travaillant en Suisse.

Le gel des remboursements «n'a pas d'effet immédiat, nos communes peuvent être rassurées», a déclaré mercredi le conseiller régional de Lombardie Massimo Sertori, en charge des collectivités locales.

Il s'est dit convaincu que «nous parviendrons à trouver un accord. Les relations bilatérales sont excellentes et nous avons toujours réussi à trouver des solutions avec nos amis suisses. A condition toutefois que le dialogue s'inscrive dans un esprit de collaboration loyale. On ne peut pas s'asseoir à une table et menacer de ne pas verser ce qui est dû», a-t-il ajouté.

Selon lui, le Tessin estime que cette contribution porte atteinte à la révision des accords italo-suisses de 1974 (...) Evidemment, il s'agit là de leur version des faits. Qui plus est, elle porte atteinte à un accord international entre l'Italie et la Suisse. Ce sont donc Rome et Berne qui devront régler cette situation», a-t-il dit.

Le président de la Région Lombardie Attilio Fontana a lui aussi demandé au gouvernement national d'agir. «Ce n'est pas à moi qu'il faut demander» comment sortir de la crise, «mais au gouvernement de Rome», a-t-il déclaré à des journalistes.

M. Sertori a «pris acte» de la rencontre mardi entre le ministre italien de l'économie Giancarlo Giorgetti et la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. Les deux responsables avaient dit vouloir inviter les deux parties à des discussions directes.

«D'égal à égal»

«Je suis convaincu qu'une solution peut être trouvée, à condition de se concerter d'égal à égal», a déclaré M. Sertori, tout en contestant le terme de «taxe sur la santé» imposée aux «anciens» frontaliers.

«Depuis 2000, les travailleurs frontaliers peuvent opter soit pour le système de santé suisse, soit pour le système italien. S'ils choisissent le premier, ils paient une assurance privée qui coûte au minimum 350 francs par mois. S'ils choisissent le système italien, en raison d'un vide juridique, ils bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite pour eux-mêmes ainsi que pour les membres de leur famille à charge», a-t-il ajouté.