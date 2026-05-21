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Ecoles La majorité des élèves de 4e HarmoS atteignent les objectifs

ATS

21.5.2026 - 10:21

La majorité des élèves de 4e HarmoS atteignent les objectifs fixés dans les compétences fondamentales, montre une enquête. Elle contraste avec une autre étude qui avait révélé des lacunes à l'issue de la scolarité obligatoire.

La majorité des élèves de 4e HarmoS atteignent les objectifs nationaux fixés dans les compétences fondamentales (image d'illustration).
La majorité des élèves de 4e HarmoS atteignent les objectifs nationaux fixés dans les compétences fondamentales (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

21.05.2026, 10:21

21.05.2026, 10:24

Pas moins de 87% des élèves en moyenne atteignent les objectifs nationaux de formation en compréhension orale de la langue de scolarisation, indique la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) jeudi devant la presse. En compréhension écrite et en mathématiques, ce taux s'élève respectivement à 70% et 76%.

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L'enquête a été menée en 2024 auprès de 20'000 élèves de quelque 1150 écoles. L'année dernière, la CDIP avait présenté une autre étude révélant des lacunes dans l'apprentissage des langues après l'école obligatoire. Seulement 41% des élèves romands atteignaient les compétences fondamentales requises pour l'apprentissage de l'orthographe en français.

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