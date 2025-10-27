A Genève, le Département des institutions et du numérique (DIN) annonce lundi le report de la manifestation «Silent Walk – pour Israël et contre l'antisémitisme», prévue mardi. En cause, un rassemblement statique du collectif Urgence Palestine annoncé le même jour et «des appels à contester la Silent Walk sur les réseaux».

Le département des institutions et du numérique a décidé de reporter une marche silencieuse pour Israël, à cause d'une autre manifestation pro-palestine et d'appels à contester la marche sur les réseaux (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«D'entente avec les organisateurs», la manifestation est reportée à une date «qui sera fixée de concert avec les autorités», a annoncé le DIN par communiqué. La marche silencieuse pour Israël ainsi que le rassemblement statique prévu par le collectif Urgence Palestine étaient les deux autorisés.

Le DIN rappelle «que toute personne ou groupement a le droit de liberté de réunion pacifique indépendamment de la thématique», sous réserve de respecter le cadre légal. Les conditions liées aux autorisations visent à «créer les conditions favorables à l'exercice du droit de manifester tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens publics.»

Un précédent a déjà eu lieu à Lausanne le 18 septembre. Ce jour-là, une marche silencieuse en soutien à Israël s'était déroulée à Ouchy, en même temps qu'une contre-manifestation pro-palestienne au centre-ville. Cette dernière avait donné lieu à des heurts avec la police.