Manifestation La marche en soutien à Israël est reportée par les autorités

ATS

27.10.2025 - 16:52

A Genève, le Département des institutions et du numérique (DIN) annonce lundi le report de la manifestation «Silent Walk – pour Israël et contre l'antisémitisme», prévue mardi. En cause, un rassemblement statique du collectif Urgence Palestine annoncé le même jour et «des appels à contester la Silent Walk sur les réseaux».

Le département des institutions et du numérique a décidé de reporter une marche silencieuse pour Israël, à cause d'une autre manifestation pro-palestine et d'appels à contester la marche sur les réseaux (image d'illustration).
Le département des institutions et du numérique a décidé de reporter une marche silencieuse pour Israël, à cause d'une autre manifestation pro-palestine et d'appels à contester la marche sur les réseaux (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 16:52

27.10.2025, 16:55

«D'entente avec les organisateurs», la manifestation est reportée à une date «qui sera fixée de concert avec les autorités», a annoncé le DIN par communiqué. La marche silencieuse pour Israël ainsi que le rassemblement statique prévu par le collectif Urgence Palestine étaient les deux autorisés.

Gaza. La Croix-Rouge et le Hamas cherchent des corps d'otages

GazaLa Croix-Rouge et le Hamas cherchent des corps d'otages

Le DIN rappelle «que toute personne ou groupement a le droit de liberté de réunion pacifique indépendamment de la thématique», sous réserve de respecter le cadre légal. Les conditions liées aux autorisations visent à «créer les conditions favorables à l'exercice du droit de manifester tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens publics.»

Un précédent a déjà eu lieu à Lausanne le 18 septembre. Ce jour-là, une marche silencieuse en soutien à Israël s'était déroulée à Ouchy, en même temps qu'une contre-manifestation pro-palestienne au centre-ville. Cette dernière avait donné lieu à des heurts avec la police.

