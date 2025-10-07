  1. Clients Privés
Sion La Médiathèque Valais organise une journée jeux samedi

Une journée «dédiée au jeu sous toutes ses formes» est organisée samedi 11 octobre par la Médiathèque Valais à Sion. L'événement, organisé pour la deuxième fois, se veut ludique et gratuit.

La Médiathèque Valais à Sion organise une deuxième édition de la Journée jeux le samedi 11 octobre. (image d'illustration)
Il s'agit de"valoriser le jeu comme pratique culturelle et intergénérationnelle», écrit le canton dans un communiqué mardi. De nombreux jeux de société, de cartes et de rôle ainsi que des figurines et des jeux vidéos seront présentés au public. Les Arsenaux deviennent, pour l'occasion, «un espace ludique géant» de 10h00 à 18h30.

Plusieurs espaces thématiques sont aussi organisés en collaboration avec des partenaires. Parmi eux, un espace «enfants», «jeux en solitaire», «amateurs» ou encore «jeux vidéo».

Au programme figurent également des activités telles qu'un tournoi de jass en équipe de deux, des initiations au jeu de rôle sur table «Donjons et Dragons» ou encore des parties grand format du célèbre jeu Loups-Garous. Ce dernier aura même droit à une session réservée aux adultes, qui aura d'ailleurs lieu de 20h00 à 23h00.

