La mère de deux victimes de Crans-Montana s'est entretenue avec les Moretti

La mère de deux jeunes femmes blessées dans l'incendie d'un bar de Crans-Montana, en Suisse, s'est entretenue mercredi avec le couple de Français propriétaires de l'établissement en marge d'une audition, un moment «rare» selon leurs avocats qui n'ont pas souhaité révéler les mots échangés.

11.02.2026

Agence France-Presse Clara Francey

Jacques et Jessica Moretti sont visés par une enquête pénale pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence» après ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du nouvel an, principalement des adolescents et de jeunes adultes, dont des Français et des Italiens.

Leila Micheloud, dont les deux filles ont été brûlées au bar Le Constellation, tenait à être présente à Sion, dans le canton du Valais, où Jacques Moretti est auditionné mercredi par les avocats des parties civiles.

«C'est un chemin de guérison. On attend des réponses, la vérité, qu'ils disent la vérité, on ne demande rien de plus», a déclaré Mme Micheloud aux journalistes en arrivant à cette audition, qui n'est pas publique.

Lorsque la séance du matin a pris fin, cette mère - la seule proche des victimes ayant assisté à l'audition - a souhaité «s'entretenir en privé» avec les Moretti pendant la pause, a expliqué son avocat, Me Sébastien Fanti, aux côtés des avocats du couple.

«Ce fut un moment extrêmement intense et humainement rare», a-t-il dit. «Pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir se parler, pour pouvoir se pardonner, il faut s'entretenir», a-t-il poursuivi, tout en soulignant : «Il y aura un temps pour dire qui est responsable de quoi, mais il y a aussi un temps d'humanité à avoir, en pensée avec toutes les victimes, avec tous les blessés».

«Mensonge»

Me Yaël Hayat, qui représente les Moretti, a qualifié cette rencontre, qui a duré une vingtaine de minutes, d'«instant rare».

«Pour les uns et pour les autres, cet instant va peut-être être un moment d'apaisement dans une souffrance partagée», a-t-elle dit.

«Ce qui a marqué cet échange, c'est cette spontanéité, ce besoin mutuel de pouvoir se parler. Évidemment si d'autres ressentent le même besoin, les époux Moretti seront présents également», a assuré leur autre avocat, Me Nicola Meier.

Jessica Moretti doit pour sa part être auditionnée jeudi. Ces deux jours «ont pour objectif de permettre aux avocats des parties civiles de poser les questions qu'ils n'ont pas pu poser» lors des précédentes auditions, a indiqué le ministère public valaisan lundi.

«On est là pour établir des faits, poser des questions. Comme j'ai toujours dit, le mensonge a les pattes courtes. On entend le démontrer ces deux prochaines journées d'audition», a déclaré l'un de ces avocats, Me Romain Jordan.

«L'audition d'aujourd'hui est cruciale» car «nous attendons des réponses importantes» sur la sécurité mais aussi sur «le nombre de personnes présentes» dans le bar au moment du drame et sur «la vente d'alcool aux mineurs», a expliqué Me Fabrizio Ventimiglia, avocat italien de parties civiles.

M. Moretti avait été placé en détention provisoire le 9 janvier, puis libéré le 23 après le paiement d'une caution, et placé comme son épouse sous mesures de contrainte.

Des dizaines d'avocats

L'enquête vise aussi l'actuel responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur, qui a quitté son poste en 2024. Ils ont été entendus respectivement le 6 février et le 9 février et doivent être à nouveau auditionnés ultérieurement.

Jusqu'à présent, «chacun essaie de reporter la faute sur les autres», a déploré mercredi Me Didier Elsig, qui représente plusieurs familles de victimes. «Mais l'enquête va progresser et on y arrivera».

L'incendie a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies «fontaine» qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement.

Les investigations doivent lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes de sécurité par les propriétaires et les responsabilités, la commune de Crans-Montana ayant déjà reconnu l'absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans.

L'enquête s'annonce longue. Selon le ministère public valaisan, depuis le 1er janvier, une cinquantaine d'ordonnances et de mandats ont été émis, plus d'une dizaine d'auditions ont été menées et plusieurs commissions rogatoires internationales ont été requises.

Le dossier «comprend près de 2.000 pages et comporte plus de 8.500 pièces physiques. 263 parties civiles sont annoncées et représentées par 74 avocats», a-t-il indiqué lundi.