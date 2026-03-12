  1. Clients Privés
Coup de froid sur la Suisse La météo joue au yo-yo! La neige pourrait tomber à 600 m

Barman Nicolas

12.3.2026

Après quelques journées plutôt douces, la météo pourrait rapidement changer de visage. Selon le blog de MétéoSuisse, un refroidissement accompagné de précipitations pourrait faire chuter la limite pluie-neige et ramener un petit goût d’hiver ces prochains jours.

Toits ensevelis sous plus d’1,5 m de neige à La Fouly le 20 février dernier. L’hiver n'est pas encore terminé en montagne. 
Toits ensevelis sous plus d’1,5 m de neige à La Fouly le 20 février dernier. L’hiver n'est pas encore terminé en montagne. 
blue News

Nicolas Barman

12.03.2026, 09:30

Un week-end plus froid… et neigeux en montagne

La dégradation devrait se mettre en place samedi. Une poche d’air froid circulant sur l’Europe pourrait provoquer une nette baisse des températures, tandis que les précipitations gagneront les Alpes et les Préalpes.

50 centimètres dans la région du Simplon

Selon MétéoSuisse, la limite pluie-neige pourrait s’abaisser entre 600 et 800 mètres. Les précipitations s’annoncent parfois continues dans les Préalpes et en Valais.

En montagne, l’épisode pourrait laisser 20 à 30 centimètres de neige fraîche au-dessus de 1200 mètres, voire jusqu’à 50 centimètres dans la région du Simplon. Le tout accompagné de vents soutenus et d’un net refroidissement, avec des températures qui pourraient chuter jusqu’à -7 °C à 2000 mètres.

Avant la dégradation, un temps encore doux

La journée d’aujourd’hui reste globalement agréable malgré quelques nuages matinaux dans les Préalpes et en Valais. Le soleil devrait ensuite s’imposer largement avec jusqu’à 14 °C en plaine.

Vendredi, le temps restera en grande partie ensoleillé avant l’arrivée de voiles nuageux par l’ouest dans l’après-midi. Les premières précipitations sont attendues durant la nuit suivante, avec une limite pluie-neige autour de 1200 mètres. Les températures pourraient encore grimper jusqu’à 16 °C sur le Plateau avant le changement de temps.

Le soleil de retour la semaine prochaine

Après le passage perturbé du week-end, la situation devrait progressivement se stabiliser.

Dimanche matin, quelques nuages résiduels pourraient encore donner de faibles précipitations en Valais avant un retour d’éclaircies. Les températures resteront fraîches avec environ 9 °C au maximum.

La semaine prochaine s’annonce ensuite plus calme. Lundi restera partiellement nuageux, puis mardi, mercredi et jeudi devraient être largement ensoleillés, avec des températures remontant autour de 13 à 14 °C en plaine.

Attention toutefois au gel possible au sol durant les nuits.

Bref, un petit retour de l’hiver est attendu en montagne ce week-end… avant que le printemps ne reprenne rapidement ses droits.

