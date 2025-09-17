  1. Clients Privés
En arrêt maladie depuis un mois On sait de quoi souffre Rebecca Ruiz – Elle revient aux affaires

ATS

17.9.2025 - 21:42

En arrêt maladie depuis le 21 août dernier, la conseillère d'Etat vaudoise Rebecca Ruiz reprendra ses fonctions dès mardi prochain. Différentes analyses médicales ont diagnostiqué notamment une dysautonomie avec variations tensionnelles. En concertation avec le corps médical, elle pourra reprendre son activité avec quelques allégements durant les prochaines semaines.

Agée de 43 ans, Rebecca Ruiz a été élue au Conseil d'Etat vaudois en 2019 lors d'une élection complémentaire pour remplacer Pierre-Yves Maillard.
Agée de 43 ans, Rebecca Ruiz a été élue au Conseil d'Etat vaudois en 2019 lors d'une élection complémentaire pour remplacer Pierre-Yves Maillard.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 21:42

«Après plusieurs épisodes d'évanouissement au mois de juillet, Rebecca Ruiz a été hospitalisée quelques jours durant l'été. Les premiers examens effectués lors de cette hospitalisation n'ont pas permis d'identifier la cause de ces pertes de connaissance, mais ont révélé des marqueurs tumoraux anormalement élevés qui ont nécessité des examens complémentaires», indique mercredi le gouvernement dans un communiqué.

«Les investigations se sont donc poursuivies et ont permis d'écarter toute maladie grave, mais ont révélé une dysautonomie. Cette affection entraîne des variations tensionnelles et des malaises. Les examens ont également permis de déceler une pathologie gynécologique nécessitant une surveillance», poursuit le communiqué.

«Rebecca Ruiz bénéficie désormais de traitements qui lui permettent de reprendre ses fonctions dès le 23 septembre, avec quelques allégements d'horaire les premières semaines, essentiellement pour ce qui concerne les représentations publiques», précise le Canton.

Fin de la suppléance

Pendant son absence, son département aura été géré par ses collègues Frédéric Borloz, pour les dossiers relatifs à Direction générale de la santé et au CHUV, et Vassilis Venizelos pour la Direction générale de la cohésion sociale. La cheffe du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) leur adresse ses plus chaleureux remerciements, selon le communiqué.

Agée de 43 ans, Rebecca Ruiz a été élue au Conseil d'Etat vaudois en 2019 lors d'une élection complémentaire pour remplacer Pierre-Yves Maillard. Elle a auparavant été notamment conseillère nationale, députée au Grand Conseil et conseillère communale à Lausanne.

Dès ses débuts, la ministre a été particulièrement exposée avec la pandémie de Covid-19. Elle a aussi dû gérer plusieurs autres crises, notamment avec l'Hôpital Riviera Chablais (HRC) et le CHUV à Lausanne. Cet été encore, elle a été sous le feu des projecteurs avec les coupes annoncées par le Conseil d'Etat dans différents hôpitaux régionaux, en particulier aux pôles santé de La Vallée de Joux et du Pays-d'Enhaut.

