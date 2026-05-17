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Abus d'autorité La ministre vaudoise Valérie Dittli entend terminer la législature

ATS

17.5.2026 - 02:42

La conseillère d'État vaudoise Valérie Dittli, épinglée dans plusieurs rapports et visée par une instruction pénale pour abus d'autorité, redit dimanche qu'elle n'entend pas démissionner. Elle assure qu'elle ne reste pas à son poste pour toucher une rente à vie.

Valerie Dittli a exclu à plusieurs reprises de démissionner, malgré les polémiques (archives).
Valerie Dittli a exclu à plusieurs reprises de démissionner, malgré les polémiques (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.05.2026, 02:42

17.05.2026, 07:58

«J'aimerais finir cette législature en remettant au centre les vrais enjeux, ceux qui intéressent la population», déclare Mme Dittli dans un entretien diffusé par Le Matin Dimanche, soulignant qu'elle a «un bilan, aussi bien pour l'agriculture, le numérique ou la durabilité».

Elle réfute le reproche qu'elle ne démissionne pas pour toucher la rente à vie de 39'000 francs par an, si elle était à nouveau candidate l'an prochain sans être élue. «Si les circonstances faisaient que j'y ai droit, je renoncerais de toute façon à cette rente».

«J'ai 33 ans. J'ai une bonne formation. J'ai encore l'essentiel de ma vie professionnelle devant moi», ajoute-t-elle. «L'idée que je me maintienne dans ma fonction pour toucher une rente ne correspond ni à mes convictions ni aux valeurs libérales du Centre».

Actu et dicton du jour. Le canton de Vaud a déjà dépensé près de 80'000 francs pour les frais d'avocats de Valérie Dittli !

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