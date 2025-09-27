La mobilité durable sur le Léman sera au coeur d'un événement inédit samedi 4 octobre, les Lausanne Nautical Innovation Days (LNID). Ouvert au public sur la place de la Navigation, l'événement est notamment porté par la Ville de Lausanne, l'EPFL, la CGN mais aussi par diverses entreprises et associations actives dans le secteur.

Esteban Garcia, ici avec son bateau "Realteam Léman hope", est à l'origine des Lausanne Nautical Innovation Days (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les LNID ont été fédérés par Esteban Garcia, fondateur de «Realteam Spirit», équipe qui s'est notamment distinguée en remportant le Bol d'Or. Fort de cette expérience sportive, il souhaite «accélérer l'innovation vers une mobilité nautique décarbonée, en valorisant les savoir-faire locaux et en favorisant la collaboration entre acteurs publics, académiques et industriels», écrivent les organisateurs des LNID dans un communiqué.

Pour l'EPFL, ces LNID vont permettre de donner «une visibilité» aux travaux des laboratoires et projets étudiants, actifs depuis plusieurs années dans le domaine nautique. «Ces projets ne sont pas de simples expérimentations académiques: ils incarnent une génération qui apprend à collaborer au-delà des disciplines, à tester ses idées sur le terrain et à dialoguer avec le secteur privé comme avec les institutions en intégrant les enjeux de durabilité», poursuit le communiqué.

«Un catalyseur»

Egalement associée à ces LNID, la CGN mène aussi plusieurs études visant à améliorer l'efficience de ses bateaux, optimiser les mix énergétiques utilisés et optimiser les temps de course. Parallèlement, des entreprises et associations comme «Zero Emission Boat», «Mobyfly», «Almatech» ou «Dhamma Blue» développent des ferries électriques ou à hydrogène, capables de transporter des passagers rapidement et sans émission.

«Ces initiatives annoncent une révolution silencieuse: des navires plus propres, plus efficients et plus performants, appelés à devenir des alternatives aux bateaux classiques», affirment les organisateurs des LNID.

La manifestation se veut ainsi comme «un catalyseur», un rendez-vous où la compétition sportive, la recherche et l'industrie se rencontrent «pour nourrir un dialogue constructif».

L'événement a aussi été pensé pour le grand public. Bateaux et technologies novatrices pourront être observés de près, tandis que les exposants accueilleront les visiteurs pour échanger sur leurs projets.