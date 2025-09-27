  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lausanne Nautical Innovation Days La mobilité durable sur le Léman au coeur d'un nouveau rendez-vous

ATS

27.9.2025 - 11:30

La mobilité durable sur le Léman sera au coeur d'un événement inédit samedi 4 octobre, les Lausanne Nautical Innovation Days (LNID). Ouvert au public sur la place de la Navigation, l'événement est notamment porté par la Ville de Lausanne, l'EPFL, la CGN mais aussi par diverses entreprises et associations actives dans le secteur.

Esteban Garcia, ici avec son bateau "Realteam Léman hope", est à l'origine des Lausanne Nautical Innovation Days (archives).
Esteban Garcia, ici avec son bateau "Realteam Léman hope", est à l'origine des Lausanne Nautical Innovation Days (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 11:30

27.09.2025, 11:35

Les LNID ont été fédérés par Esteban Garcia, fondateur de «Realteam Spirit», équipe qui s'est notamment distinguée en remportant le Bol d'Or. Fort de cette expérience sportive, il souhaite «accélérer l'innovation vers une mobilité nautique décarbonée, en valorisant les savoir-faire locaux et en favorisant la collaboration entre acteurs publics, académiques et industriels», écrivent les organisateurs des LNID dans un communiqué.

Pour l'EPFL, ces LNID vont permettre de donner «une visibilité» aux travaux des laboratoires et projets étudiants, actifs depuis plusieurs années dans le domaine nautique. «Ces projets ne sont pas de simples expérimentations académiques: ils incarnent une génération qui apprend à collaborer au-delà des disciplines, à tester ses idées sur le terrain et à dialoguer avec le secteur privé comme avec les institutions en intégrant les enjeux de durabilité», poursuit le communiqué.

«Un catalyseur»

Egalement associée à ces LNID, la CGN mène aussi plusieurs études visant à améliorer l'efficience de ses bateaux, optimiser les mix énergétiques utilisés et optimiser les temps de course. Parallèlement, des entreprises et associations comme «Zero Emission Boat», «Mobyfly», «Almatech» ou «Dhamma Blue» développent des ferries électriques ou à hydrogène, capables de transporter des passagers rapidement et sans émission.

«Ces initiatives annoncent une révolution silencieuse: des navires plus propres, plus efficients et plus performants, appelés à devenir des alternatives aux bateaux classiques», affirment les organisateurs des LNID.

La manifestation se veut ainsi comme «un catalyseur», un rendez-vous où la compétition sportive, la recherche et l'industrie se rencontrent «pour nourrir un dialogue constructif».

L'événement a aussi été pensé pour le grand public. Bateaux et technologies novatrices pourront être observés de près, tandis que les exposants accueilleront les visiteurs pour échanger sur leurs projets.

Les plus lus

A Bombay, le plus grand bidonville d'Asie est à vendre
Intrusion de drones au-dessus de la plus grande base militaire danoise
Autriche: elle se fait passer pour une victime et récolte 37’000 euros sur «GoFundMe»
Trump ordonne la déclassification de tous les documents sur l’aviatrice Amelia Earhart
La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions
Rester ou partir? le dilemne des habitants de Brienz