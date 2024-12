Après une année de travaux de transformation, la gare de Vernier (GE) a été inaugurée officiellement vendredi après-midi. Cette ultime étape marque la fin de la modernisation des gares de la ligne Genève-La Plaine, un axe stratégique pour le trafic transfrontalier.

Les quais de la gare de Vernier ont été reconstruits, rehaussés et prolongés. L’accès aux trains se fait désormais de plain-pied, comme pour toutes les autres gares de la ligne, indiquent vendredi les CFF. Ces travaux ont été réalisés afin de se conformer à la loi sur l'égalité pour les handicapés. La rampe d’accès au quai 2 a été élargie, et de nouvelles marquises ont été posées sur les quais.

Au total, le budget des travaux dans les six gares de la ligne se monte à 75 millions de francs, dont près de 16 millions pour la gare de Vernier, où il reste encore quelques travaux à effectuer. En effet, le passage inférieur existant doit être assaini. Ces travaux seront réalisés par la commune dans les prochaines années en synergie avec le projet de la voie verte.

Sur la ligne Genève-La Plaine, les gares de Zimeysa, Satigny, Russin et La Plaine ont déjà été transformées entre 2019 et 2020 et celle de Meyrin en 2022. Quelque 140 trains circulent quotidiennement sur ce tronçon. Près de 8000 voyageurs empruntent chaque jour les trains du Léman Express.

tb, ats