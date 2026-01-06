La Municipalité de Lausanne s'est recueillie mardi soir in corpore à l'église Saint-François en hommage aux victimes de Crans Montana. Les sept membres de l'Exécutif ont déposé des roses blanches devant un mur des pensées, où ils ont déposé leurs messages. Le lieu accueille également la population.

Keystone-SDA ATS

Dès mardi et jusqu'à jeudi soir, chacune et chacun est bienvenu à l’église Saint-François, tout au long de la journée dès 8h30, quelle que soit sa confession, sa religion, sa croyance, ont annoncé la Ville de Lausanne et l'association esprit saint. Dans le choeur, le mur de pensées accueille les mots, émotions, questions et doutes de la population, précisent-elles.

Outre le lieu de recueillement, une «prière du soir» y est organisée chaque soir, suivie d'un «recueillement laïc». Jeudi dès 19h00, l'animateur Jean-Marc Richard sera notamment présent pour écouter les personnes qui voudraient partager avec lui.

La Cathédrale de Lausanne accueillera elle vendredi une retransmission de l’hommage national. Les places sont cependant limitées. Plusieurs autres paroisses ont décidé d’ouvrir leurs églises pendant la journée et d’offrir un espace pour la prière, le recueillement et le deuil.

Le Grand Lausanne a été fortement touché par le drame survenu dans la nuit du Réveillon à Crans-Montana, avec de nombreuses victimes en provenance de la région.