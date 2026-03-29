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L'après Daniel Rossellat La municipalité de Nyon reste à gauche

ATS

29.3.2026 - 14:23

La gauche décroche dimanche quatre sièges à la municipalité de Nyon. Les deux sortants PLR sont réélus et un siège revient au Parti indépendant nyonnais (PIN).

Le socialiste Alexandre Démétriadès est le mieux élu à Nyon (archives).
Le socialiste Alexandre Démétriadès est le mieux élu à Nyon (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.03.2026, 14:23

29.03.2026, 14:29

Avec le départ de l'emblématique syndic Daniel Rossellat, resté 18 ans à son poste, les jeux paraissaient particulièrement ouverts à Nyon. Le deuxième tour n'a finalement pas débouché sur un bouleversement, même si la gauche se renforce légèrement. Le PS décroche un troisième siège, jusqu'ici dévolu à Daniel Rossellat, indépendant élu avec l'appui de la plateforme rose-verte.

Les cinq municipaux sortants sont réélus et occupent les cinq premières places. Alexandre Démétriadès arrive en tête avec 54,94% des voix (2742), devant l'écologiste Pierre Wahlen (2559) et Stéphanie Schmutz (PS, 2507).

Les deux PLR Olivier Riesen (2499) et Roxane Faraut (2467) suivent non loin. Viennent ensuite deux nouveaux: Daniel Grosjean qui décroche un siège pour le Parti indépendant nyonnais (PIN) et Maël Joly, nouveau municipal socialiste. La Verte Nathalie Raya Etter rate son élection de 17 voix.

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