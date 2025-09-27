La navigation sur le lac de Lugano reste limitée en raison des fortes pluies. La plupart des lignes du bassin sud sont suspendues jusqu'à dimanche compris, indique la Société de navigation du lac de Lugano samedi sur son site internet.

Le niveau élevé du lac rend le passage des bateaux sous le barrage de Melide difficile (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les trajets dans le bassin nord ne sont pas concernés et quelques liaisons vers le bassin sud sont maintenues. Les restrictions sont en vigueur depuis mercredi, le niveau élevé du lac rendant le passage des bateaux sous le barrage de Melide difficile.