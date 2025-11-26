Carole Moos est la nouvelle directrice générale de la Foire du Valais et de myexpo. La citoyenne de Marrtigny prendra ses fonctions à la fin du printemps 2026. Elle succédera alors à Samuel Bonvin, qui a quitté son poste en octobre dernier.

Carole Moos succède à Samuel Bonvin au poste de directeur de la foire du Valais. ATS

Keystone-SDA ATS

Carole Moos a plus de 10 ans d’expérience au sein de Téléverbier SA, dont elle est membre de la direction générale en charge des départements commercial et marketing, restauration et hébergement. Auparavant, elle fut en charge de la restauration dans deux hôtels 5 étoiles, à Vevey et à Genève, précise le comité de myexpo, dans un communiqué, mercredi.

Titulaire d’une maturité professionnelle commerciale obtenue à Brigue, puis d’un Bachelor of science in International Hospitality Management de l’Ecole hôtelière de Lausanne, elle termine actuellement un EMBA en gestion financière auprès de HEC Lausanne. Elle parle trois langues, soit le français, l’anglais et l’allemand, ainsi que le haut-valaisan.

Une période transitoire

«Je suis très enthousiaste de relever ce défi. L’ancrage local valaisan et la conduite d’événements d’envergure constituent pour moi une source de grande motivation. Je désire amener mon expérience professionnelle au service de cette vénérable association, alliant tradition et modernité», résume Carole Moos.

Jusqu'à l'entrée en fonction de l'Octodurienne, la période transitoire sera assurée par deux directeurs adjoints, Lucio Berera et Damien Claivaz, sous la houlette du président, Vincent Claivaz.