Aucun débordement La nuit de mercredi a été calme à Lausanne

ATS

26.8.2025 - 23:54

Après deux nuits d'émeute, le calme est revenu dans le quartier de Prélaz à Lausanne. Mardi peu avant minuit, aucun débordement n'a eu lieu, selon des journalistes de Keystone-ATS présents sur place.

Il n'y a pas eu de nouveaux dégâts mardi soir dans le quartier de Prélaz à Lausanne (image d'illustration).
Il n'y a pas eu de nouveaux dégâts mardi soir dans le quartier de Prélaz à Lausanne (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

26.08.2025, 23:54

27.08.2025, 07:07

Quelques personnes se trouvaient certes dehors dans le quartier aux alentours de minuit, mais la situation est restée paisible. Des voitures de police se trouvaient également sur place.

«Le travail de prévention, la présence de notre dispositif sur place et les appels au calme ont permis d'éviter une nouvelle nuit d'émeute», a confirmé David Guisolan, porte-parole de la Police cantonale vaudoise à l'agence Keystone-ATS, mercredi en début de matinée.

Les émeutiers s'organisent. Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...

Les émeutiers s'organisentNuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...

Deux nuits d'agitation

Dimanche soir, un premier rassemblement d'une centaine de jeunes avait dégénéré, près des lieux où un jeune de 17 ans avait trouvé la mort au guidon de son scooter, alors qu'il fuyait la police.

La situation s'était à nouveau dégradée lundi soir avec des jeunes encagoulés incendiant poubelles et containers. Des affrontements ont aussi eu lieu avec la police qui, confrontée à des jets de cailloux, barrières de chantier, mortiers et autres engins pyrotechniques, avait répliqué notamment avec des grenades lacrymogènes. Aucun blessé n'a été signalé. Les forces de l'ordre avaient toutefois indiqué avoir interpellé sept personnes.

Violences. Une émeute a éclaté dimanche soir à Lausanne

ViolencesUne émeute a éclaté dimanche soir à Lausanne

Dispositif adapté

Mardi matin, le municipal lausannois en charge de la sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand, avait annoncé un renforcement de la présence préventive pour tenter d'éviter une troisième nuit d'émeute.

«On adapte notre dispositif à mesure qu'on comprend la dynamique à l'oeuvre et la composition des groupes de personnes auxquelles on fait face», a-t-il expliqué, sans vouloir en dire davantage sur le dispositif policier engagé.

Deuxième nuit d'émeutes à Lausanne: sept arrestations

Deuxième nuit d'émeutes à Lausanne: sept arrestations

Le quartier de Prélaz à Lausanne, où est décédé dimanche matin un adolescent fuyant la police en scooter, a connu une deuxième nuit d'émeutes. Des jeunes, certains encagoulés, ont affronté les forces de l'ordre qui ont procédé à sept interpellations.

26.08.2025

