La numéro deux du gouvernement britannique Angela Rayner a démissionné de son poste (archives). ATS

La vice-Première ministre britannique, Angela Rayner, a démissionné du gouvernement, deux jours après avoir reconnu n'avoir pas payé un montant suffisant d'impôt lors de l'achat d'un appartement, selon un échange de lettres avec le Premier ministre Keir Starmer.

Keystone-SDA ATS

«J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de vice-Première ministre et de ministre du Logement (...) ainsi que du poste de vice-présidente du Parti travailliste», écrit l'élue, après plusieurs jours de controverse. L'échange a été rendu public vendredi.