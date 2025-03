La pénalisation du mariage touche environ 454'000 couples mariés à deux revenus et 250'000 couples retraités, selon des chiffres de la Confédération, datant de 2019. Ces époux sont désavantagés par rapport aux couples non mariés par une charge fiscale supplémentaire de plus de 10%.

Les partis sont très divisés sur l'imposition individuelle pour éliminer la pénalisation du mariage (photo d'illustration). sda

Le Tribunal fédéral (TF) a jugé en 1984 déjà que la discrimination des couples mariés et enregistrés était contraire à la Constitution fédérale. Mais le Conseil fédéral et le Parlement ne sont pour l'instant jamais parvenus à remédier au problème.

En 2016, le peuple avait rejeté à une courte majorité l'initiative du PDC intitulée «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage». Le TF avait invalidé le résultat en raison d'une grossière sous-estimation par l'administration fédérale du nombre de couples pénalisés. Le parti a finalement décidé de retirer son initiative au profit d'une nouvelle.

Divers projets de réforme sont sur les rails. Les travaux avancent notamment sur l'imposition individuelle. Le Conseil des Etats traite actuellement ce dossier.