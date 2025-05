De plus en plus de personnes estiment qu’'un enfant peut grandir heureux au sein d’'un couple de même sexe. Près des deux tiers (64%) des Suisses de 15 à 80 ans étaient de cet avis en 2023, contre moins de la moitié (40%) en 2013.

L'acceptation des parents de même sexe a donc augmenté de 25 points de pourcentage en dix ans, communique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les femmes (2013: 47%, 2023: 72%) sont plus favorables à cette affirmation que les hommes (2013: 32%, 2023: 56%). Cependant, les deux sexes enregistrent une augmentation similaire au fil des ans. C'est en Suisse alémanique que l'on trouve le plus grand nombre de personnes favorables (65%) et en Suisse italienne le plus petit nombre (57%). En Suisse romande, le taux est de 62%.

Deux parents travaillant à temps partiel

L'idée selon laquelle l'homme doit subvenir aux besoins de la famille est également en recul. En 2013, 39% des personnes âgées de 15 à 80 ans étaient d'avis que les hommes devraient plutôt ou clairement ramener l'argent à la maison, et 51% pensaient que les femmes étaient plutôt ou clairement plus aptes à s'occuper des jeunes enfants. En 2023, ces chiffres ont chuté respectivement à 24% et 35%.

Le modèle des deux parents travaillant à temps partiel est plébiscité par plus de la moitié des personnes (55%) pour ce qui est de la répartition préférée du travail rémunéré dans un ménage comptant de jeunes enfants.

Ce modèle ne semble toutefois pas facile à mettre en pratique. Il ne se trouve que dans 13% des ménages de couple avec des enfants de moins de quatre ans, alors que le modèle où la mère travaille à temps partiel et le père à plein temps reste prédominant (46%).

Tessin plus traditionaliste

Les opinions sur la répartition du travail rémunéré diffèrent entre la Suisse italienne et les autres régions linguistiques. Ainsi, le modèle «les deux travaillent à temps partiel» est nettement plus populaire en Suisse alémanique et en Suisse romande (respectivement 56% et 54%) qu'en Suisse italienne (43%).

Au Tessin, en revanche, le modèle «mère à temps partiel et père à temps plein» est tout aussi souvent cité (41%), tandis que dans les autres régions linguistiques, il l’est nettement moins (30% en Suisse alémanique et 29% en Suisse romande).

La répartition dans laquelle le père exerce seul une activité professionnelle est moins soutenue dans toutes les régions linguistiques, et en particulier en Suisse romande.