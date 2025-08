Les Etats-Unis visent l’industrie pharmaceutique suisse

Les entreprises suisses vont devoir lutter pour trouver une parade aux droits de douane de 39% imposés par les Etats-Unis aux produits helvétiques. En première ligne, l'industrie horlogère, mais également les groupes pharmaceutiques qui doivent en plus baisser leurs prix. L'impact sur la croissance économique et l'emploi en Suisse se fera ressentir, avertissent les experts.

Keystone-SDA ATS

«Il s'agit d'une hausse particulièrement marquée, qui place la Suisse dans la catégorie des pays 'excédentaires stratégiques' selon les critères de l'administration Trump», résume vendredi auprès de l'agence AWP Arthur Jurus, directeur des investissement d'Oddo BHF Suisse.

«Si les droits de douane de 39% sont définitifs, la Suisse sera l'un des pays les plus taxés», plus que le Canada ou l'Union européenne, averti pour sa part John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion.

Selon l'expert de la banque genevoise, le déficit commercial en 2024 de 38 milliards de francs avec les Etats-Unis «pèse dans la balance», mais également la volonté du gouvernement américain de faire baisser les prix des médicaments. Or, l'industrie pharmaceutique représente 60% des exportations helvétiques, souligne M. Plassard.

«L'industrie horlogère, avec Swatch et Richemont, est en première ligne et devra monter ses prix ou baisser ses marges», explique-t-il. Si des maisons dans le segment du luxe peuvent mieux résister à la pression tarifaire, des marques moins onéreuses comme Swatch sont à risque.

Prix des médicaments

Dans la pharma, les machines-outils et la chimie, les entreprises suisses vont se retrouver en concurrence directe avec l'Allemagne et le Japon, qui bénéficient de droits de douane plus faibles, et risquent de perdre des parts de marché, a prévenu John Plassard.

«Près de 60% de ces exportations suisses vers les Etats-Unis sont concentrées dans un seul secteur: la pharmacie. Or, les deux leaders nationaux, Roche et Novartis, figurent parmi les principales cibles indirectes de Donald Trump, dont l'objectif explicite est de forcer une baisse généralisée des prix du médicament», souligne M. Jurus.

Selon ce dernier, Donald Trump «impose une pression sans précédent sur les prix des médicaments, visant frontalement les groupes pharmaceutiques suisses».

Réduire les marges et investir

L'exposition américaine de Novartis est particulièrement élevée. Sur les 52,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires attendu en 2025, environ 42% proviennent des Etats-Unis, soit plus de 22 milliards, détaille l'expert d'Oddo BHF Suisse. «Roche est dans une position similaire, bien que sa structure soit davantage diversifiée entre diagnostics et produits pharmaceutiques.»

Face à cette situation, les sociétés helvétiques ont trois solutions: baisser leurs marges et garder les prix, faire de nouvelles promesses d'investissements aux Etats-Unis ou trouver de nouveaux débouchés comme la Chine, énumère John Plassard.

Pour Arthur Jurus, cette situation impose à la Confédération une double stratégie: «diplomatique, pour maintenir un canal direct avec Washington; économique, pour accélérer la diversification géographique de ses débouchés, notamment vers l'Asie et le Golfe».

Impact sur la Suisse

Cette pression tarifaire ne restera pas sans conséquence sur l'économie suisse, estiment les experts. Celui de Cité Gestion entrevoit ainsi un risque de croissance nulle, mais pas de récession, alors que le taux de chômage pourrait légèrement augmenter.

Pour le spécialiste d'Oddo BHF Suisse, citant une analyse du FMI, la détérioration de l'environnement commercial combinée à l'appréciation du franc, pourrait amputer la croissance helvétique de 0,3 à 0,5 point de PIB d'ici fin 2026, principalement en raison du recul des exportations pharmaceutiques et horlogères.