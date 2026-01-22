La plateforme job-room.ch des caisses d'assurance-chômage est tombée en panne jeudi. Le système a d'abord été engorgé en raison d'un changement de système, puis une défaillance technique est survenue.

Les utilisateurs du portail en ligne «Job-Room» n'ont pas pu accéder à leurs comptes personnels, ni utiliser des fonctions telles que la recherche d'emploi, la gestion des candidatures ou le téléchargement de documents (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un porte-parole du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a confirmé l'information de 20 Minuten à l'agence de presse Keystone-ATS. Selon le Seco, les services techniques travaillent d'arrache-pied pour remédier à cette panne.

Les utilisateurs du portail en ligne «Job-Room» n'ont pas pu accéder à leurs comptes personnels, ni utiliser des fonctions telles que la recherche d'emploi, la gestion des candidatures ou le téléchargement de documents.

Le Seco avait invité mardi dans un communiqué les assurés à soumettre leurs informations par voie électronique. Ceci afin de permettre un traitement plus rapide et d'aider les caisses de chômage à «réduire progressivement le volume de travail actuellement élevé».

Depuis le début de l'année, les caisses de chômage utilisent un nouveau système de paiement uniforme. Ce changement a entraîné des retards dans le traitement des dossiers. Le versement des allocations de chômage est toujours garanti.