Travail La plateforme «job-room» de l'assurance-chômage est en panne

ATS

22.1.2026 - 18:34

La plateforme job-room.ch des caisses d'assurance-chômage est tombée en panne jeudi. Le système a d'abord été engorgé en raison d'un changement de système, puis une défaillance technique est survenue.

Les utilisateurs du portail en ligne «Job-Room» n'ont pas pu accéder à leurs comptes personnels, ni utiliser des fonctions telles que la recherche d'emploi, la gestion des candidatures ou le téléchargement de documents (photo d'illustration).
Les utilisateurs du portail en ligne «Job-Room» n'ont pas pu accéder à leurs comptes personnels, ni utiliser des fonctions telles que la recherche d'emploi, la gestion des candidatures ou le téléchargement de documents (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 18:34

Un porte-parole du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a confirmé l'information de 20 Minuten à l'agence de presse Keystone-ATS. Selon le Seco, les services techniques travaillent d'arrache-pied pour remédier à cette panne.

Les utilisateurs du portail en ligne «Job-Room» n'ont pas pu accéder à leurs comptes personnels, ni utiliser des fonctions telles que la recherche d'emploi, la gestion des candidatures ou le téléchargement de documents.

Economie. L'emploi américain a terminé 2025 sans feu d'artifice

EconomieL'emploi américain a terminé 2025 sans feu d'artifice

Le Seco avait invité mardi dans un communiqué les assurés à soumettre leurs informations par voie électronique. Ceci afin de permettre un traitement plus rapide et d'aider les caisses de chômage à «réduire progressivement le volume de travail actuellement élevé».

Depuis le début de l'année, les caisses de chômage utilisent un nouveau système de paiement uniforme. Ce changement a entraîné des retards dans le traitement des dossiers. Le versement des allocations de chômage est toujours garanti.

