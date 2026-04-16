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Valais La plateforme eConstruction est pleinement déployée

ATS

16.4.2026 - 11:07

Le canton du Valais a achevé le déploiement de sa plateforme eConstruction, dévolue aux demandes d'autorisation de construire au sein de l'Etat du Valais et des communes. Première plateforme de ce type entièrement numérique en Suisse, elle compte environ 17'000 utilisateurs.

La plateforme valaisanne eConstruction compte environ 17'000 utilisateurs à ce jour (image symbolique).
La plateforme valaisanne eConstruction compte environ 17'000 utilisateurs à ce jour (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:07

Le programme eConstruction a été lancé en 2019. Son déploiement dans les 122 communes et les services cantonaux «permet désormais de gérer entièrement en ligne les demandes, du dépôt à la décision», indique jeudi le canton dans un communiqué.

Cette évolution «simplifie les démarches, améliore la coordination entre les acteurs et réduit les délais de consultation, tout en générant une économie de 7,5 millions de pages A4 par an.»

Près de 300 personnes ont été formées au sein des communes et des services cantonaux. La dernière session d’accompagnement a eu lieu en mars.

Depuis 2022, près de 20'000 demandes y ont été créées. Plus de 11'000 demandes sont traitées ou en cours de traitement, tandis qu'environ 8400 sont en cours d'élaboration, précise encore l'Etat du Valais.

Il ajoute que, chaque année, 3500 demandes en moyenne sont transmises au canton pour traitement. Le passage au format numérique s'opère progressivement: en 2025, environ 70% des dossiers ont été déposés sur eConstruction.

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