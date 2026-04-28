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Vaud La PLR Regula Zellweger quitte sa fonction de députée

ATS

28.4.2026 - 18:08

La députée PLR Regula Zellweger a annoncé mardi au Grand Conseil vaudois qu'elle quittait ses fonctions de parlementaire à la fin du moi d'avril. Elle a expliqué qu'elle voulait donner la priorité à sa fonction de syndique de Givrins, sur la Côte, ainsi qu'à ses activités professionnelles et privées.

Regula Zellweger a aussi été un temps vice-présidente du PLR Vaud (archives).
Regula Zellweger a aussi été un temps vice-présidente du PLR Vaud (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.04.2026, 18:08

28.04.2026, 18:34

Mme Zellweger est entrée en 2022 au Grand Conseil à la suite des élections cantonales, a rappelé son président actuel Stéphane Montangero, lisant sa lettre de démission. Cette experte en sécurité aérienne a notamment été membre de la Commission thématique des systèmes d'information et de celle des affaires extérieures. Elle s'est aussi particulièrement engagée pour l'accueil de jour et la formation professionnelle.

La députée sera remplacée par un autre élu PLR, toujours du district de Nyon, Stéphane Jayet. Le syndic de Tartegnin prêtera serment devant le plénum la semaine prochaine, selon les services du Parlement.

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