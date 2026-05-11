La plus grande batterie du monde est en construction dans une petite ville suisse

Au milieu de la paisible ville de Laufenburg (AG) se trouve un trou de la taille de deux terrains de football et d'une profondeur de 27 mètres. Il sera rempli avec le plus grand accumulateur d'énergie du monde.

Le trou destiné à accueillir la gigantesque batterie est aussi grand que deux terrains de football. Flexbase

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Ces derniers temps, l'entreprise Flexbase a partagé plusieurs photos du méga chantier de Laufenburg. Actuellement, on peut y voir une énorme fosse qui accueillera à l'avenir une batterie à flux redox. Pas moins que la plus grande du monde.

La capacité prévue de 2,1 gigawattheures semble abstraite, mais elle est facile à mettre en œuvre. Elle permettrait d'alimenter 210'000 foyers suisses en électricité pendant toute une journée. La puissance de sortie est encore plus impressionnante, puisqu'elle peut atteindre 1,2 gigawatt. C'est exactement la même que celle que peut fournir la centrale nucléaire de Leibstadt, située non loin de la frontière allemande.

Dans deux ans, il ne devrait plus y avoir de chantier. Flexbase

Stocker de l'électricité - pourquoi cela devient important ?

L'idée qui se cache derrière ces grandes installations de stockage est aussi simple qu'urgente. Les énergies solaire et éolienne produisent de l'électricité lorsque les conditions météorologiques le permettent et pas forcément lorsque les gens en ont besoin. Un énorme réservoir tampon peut combler cette lacune en absorbant l'électricité excédentaire et en la réinjectant dans le réseau en cas de besoin.

A Laufenburg, ce sont en premier lieu les éoliennes qui doivent remplir l'accumulateur. Le principe de la technologie redox flow remonte d'ailleurs à la fin du 19e siècle et a été développé par la NASA à partir des années 1950. Il ne s'agit donc pas d'une idée de start-up sauvage, mais d'une physique éprouvée à une nouvelle échelle.

Voilà à quoi devrait ressembler le futur centre technologique de Laufenburg. Flexbase

Que contient la batterie ?

Selon Flexbase, l'électrolyte, c'est-à-dire le liquide conducteur à l'intérieur de la batterie, est composé à 75 pour cent d'eau. La densité énergétique est certes nettement inférieure à celle des batteries lithium-ion utilisées dans de nombreux appareils, mais cela ne joue guère de rôle pour un accumulateur stationnaire de cette taille.

Le nombre de cycles de charge qu'une telle installation peut supporter est bien plus important. Dans ce cas, on estime à environ 20'000 le nombre de cycles. En outre, la batterie peut être étendue de manière modulaire et est considérée comme relativement sûre et facile à entretenir. L'électrolyte lui-même peut être "rafraîchi" chimiquement sans qu'il soit nécessaire de remplacer le système.

Bien plus qu'une simple batterie

Au-dessus de l'accumulateur géant souterrain, le centre technologique de Laufenburg, dont l'ouverture est prévue dès 2028, soit un an avant la mise en service prévue de l'accumulateur lui-même, sera construit sur 40'000 mètres carrés. La façade sera équipée de 11'000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui fourniront deux mégawatts aux heures de pointe.

Une partie du complexe comprend également un centre de calcul IA qui peut, en cas de besoin, puiser jusqu'à 480 mégawatts dans l'accumulateur. La chaleur résiduelle de ce dernier doit alimenter le réseau de chauffage urbain local. Un circuit qui semble exemplaire, mais qui doit encore être prouvé. Ce projet de plusieurs milliards est financé par des investisseurs privés. Les coûts exacts ne sont pas encore connus, mais ils se situent entre un et cinq milliards de francs.