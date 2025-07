La polémique enfle : les coûts du F-35 pourraient encore exploser davantage !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

EURO DAMES : L'équipe de Suisse entame l'Euro dames à domicile ce soir dès 21h00 au Parc Saint-Jacques de Bâle. La sélection de Pia Sundhage affronte la Norvège dans le groupe A. Ce match contre un adversaire difficile à manier sera déjà très important dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale, objectif affiché des Suissesses.

SECURITE : Le Service de renseignement (SRC) tient mercredi sa conférence de presse annuelle. Le service, qui a connu des turbulences internes ces dernières années, présentera son rapport annuel sur les menaces touchant la Suisse. Le Ministère public de la Confédération a confirmé en début de semaine une enquête suite à une potentielle transmission d'informations sensibles de la division cyber du SRC à la Russie.

CINEMA/ABUS : Harvey Weinstein comparaît devant le tribunal pour une audience après l'annulation du procès pour viol de Jessica Mann. Le 11 juin, le jury avait reconnu l'ex-producteur hollywoodien coupable d’un acte sexuel criminel sur Miriam Haley, mais l’a acquitté sur un autre chef d’accusation et n’a pas pu statuer sur le viol présumé de Jessica Mann. Les jurés n'ont pas pu se mettre d'accord à ce jour sur ce dernier cas. L'audience de mercredi décidera de la suite. Harvey Weinstein, 72 ans et en mauvaise santé, reste incarcéré et risque de nouveaux procès.

Vu dans la presse

DEFENSE : Le député socialiste Pierre-Alain Fridez craint un dépassement de 3 à 5 milliards de francs des coûts dans l'acquisition des 36 avions de combat américains F-35A par la Suisse. Alors que le Conseil fédéral a récemment reconnu un surcoût allant jusqu’à 1,35 milliard et que la commission de gestion du Conseil national va enquêter sur la notion de prix fixe mise en avant par la Suisse, M.Fridez estime dans Le Temps que les coûts pourraient exploser. Les raisons évoquées sont des estimations irréalistes des heures de vol, des infrastructures sous-évaluées et le remplacement futur des moteurs. Le Jurassien a par ailleurs pointé du doigt «la volonté de construire un prix arbitrairement bas pour le F-35A de façon à s’assurer que son choix ne puisse pas être contesté».

COMMERCE DE DETAIL : Les numéros pour les fruits et légumes ont toujours la cote auprès des détaillants suisses, et ce, malgré des technologies plus récentes. Une nouvelle balance de l’entreprise américaine Mettler Toledo rendrait ainsi superflue la saisie manuelle des numéros, selon les journaux de CH Media. Cependant, les détaillants suisses font preuve de retenue à son égard. La balance ne semble pas encore suffisamment performante à leurs yeux. La distinction entre des produits proches représenterait par exemple un défi. Les derniers développements sont toutefois suivis de près.

CYBERCRIMINALITE : Des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies arrêtés en Espagne ont dupé quelque 100 personnes en Suisse. C’est ce qu’a indiqué l’agence européenne de police Europol au Blick. Le groupe aurait escroqué plus de 5000 victimes dans le monde entier, pour un total d’environ 460 millions d’euros. Les malfaiteurs auraient promis de hauts rendements grâce aux cryptomonnaies. Cinq suspects ont été arrêtés la semaine dernière. Les enquêteurs parlent d’une organisation criminelle active à l’échelle mondiale. L’enquête est encore en cours.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1965) : Le journaliste est-allemand Albert Norden publie le «Livre brun sur la guerre et les criminels nazis occupant des postes élevés en République fédérale et à Berlin-Ouest». Cet ouvrage contient les noms de plus de 1800 nazis et criminels de guerre occupant des postes de direction en RFA.

- Il y a 60 ans (1965) : Naissance du skieur nordique grison Jürg Capol. Il est l'"inventeur» du Tour de ski.

- Il y a 100 ans (1925) : Naissance de Patrice Lumumba, premier Premier ministre de l'actuelle République démocratique du Congo et chef de file du mouvement pour l'indépendance de l'Afrique. Il est mort en 1961.

- Il y a 125 ans (1900) : Le Zeppelin LZ1, le premier dirigeable à voilure fixe, effectue son premier vol au-dessus du lac de Constance.

- Il y a 160 ans (1865) : William Booth organise à Londres une réunion qui est considérée comme la fondation de ce qui deviendra l'Armée du Salut.

Le dicton du jour

La pluie de la VisitationTombe six semaines sur la maison