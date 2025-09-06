  1. Clients Privés
Opération de grande envergure La police évacue le musée du chocolat Lindt : «des touristes courent dans tous les sens»

Dominik Müller

6.9.2025

Une opération de police est en cours au musée du chocolat « Home of Chocolate » de Lindt, à Kilchberg. Les raisons de l’intervention restent inconnues pour l’instant.

Lindt
La police cantonale de Zurich a évacué tous les visiteurs du «Home of Chocolate» à Kilchberg.

La police cantonale de Zurich a évacué tous les visiteurs du «Home of Chocolate» à Kilchberg.

Photo: Lectrice-reportrice blue News

Lindt. La raison de l'intervention n'est pas claire.

La raison de l'intervention n'est pas claire.

Photo: Lectrice-reportrice blue News

Lindt. De plus amples informations sont annoncées pour l'après-midi.

De plus amples informations sont annoncées pour l'après-midi.

Photo: Lectrice-reportrice blue News

Lindt
Lindt. La police cantonale de Zurich a évacué tous les visiteurs du «Home of Chocolate» à Kilchberg.

La police cantonale de Zurich a évacué tous les visiteurs du «Home of Chocolate» à Kilchberg.

Photo: Lectrice-reportrice blue News

Lindt. La raison de l'intervention n'est pas claire.

La raison de l'intervention n'est pas claire.

Photo: Lectrice-reportrice blue News

Lindt. De plus amples informations sont annoncées pour l'après-midi.

De plus amples informations sont annoncées pour l'après-midi.

Photo: Lectrice-reportrice blue News

Dominik Müller

06.09.2025, 14:26

06.09.2025, 17:21

À Kilchberg (ZH), la police cantonale zurichoise est déployée en nombre au musée du chocolat «Home of Chocolate» de Lindt. Selon une lectrice-reporter ayant contacté blue News, «nous voulions entrer dans le musée, mais tout le monde est en train d’être évacué».

Lorsqu’elle a demandé à un policier la raison de l’intervention, celui-ci lui aurait simplement répondu : «Croyez-moi, pour votre propre sécurité, vous devriez partir d’ici.» Tous les employés ont également été évacués. La situation sur place est décrite comme chaotique: «Des touristes courent dans tous les sens.»

Un accident chimique

Interrogé par blue News, un porte-parole de la police cantonale de Zurich a confirmé : «Ce matin, un accident chimique s’est produit dans une pièce d’un bâtiment annexe du site industriel.» Il ajoute: «Pour protéger les personnes et l’environnement, les pompiers ont dû aspirer, filtrer et neutraliser l’air dans la pièce.»

Le musée a été fermé par mesure de précaution. Aucun blessé n’est à déplorer, mais un homme a été transporté à l’hôpital pour un contrôle. Son état de santé est jugé satisfaisant. La police confirme qu’une intervention est toujours en cours, et que d’autres informations seront communiquées dans la journée.

Contacté par Blick, le musée précise: «Le Lindt Home of Chocolate restera fermé pour le reste de la journée de samedi. Tous les visiteurs ont reçu un bon pour une future visite.» L’établissement indique également que l’incident s’est produit dans un bâtiment adjacent au musée.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

