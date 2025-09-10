Il faut une extension des services d'enquête de la police judiciaire fédérale (PJF), réclame un audit du Contrôle fédéral des finances (CDF) après examen des ressources de la Fedpol. Le CDF juge insuffisants les effectifs affectés aux enquêtes à la PJF.

Rien qu'entre janvier et avril 2025, 40 cas n'ont pas été poursuivis et ont été inscrits sur une «liste de renonciation». (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En raison du durcissement du contexte sécuritaire et de la complexité croissante des enquêtes, qui consomment davantage de ressources, des procédures importantes seraient retardées, voire pas ouvertes du tout.

La surcharge de travail de la PJF a eu pour conséquence concrète qu'à la mi-2024, une vingtaine de procédures pénales dans le domaine des organisations criminelles sont restées en suspens. Rien qu'entre janvier et avril 2025, 40 cas n'ont pas été poursuivis et ont été inscrits sur une «liste de renonciation».

Le CDF constate que le manque de ressources compromet la sécurité intérieure de la Suisse. Selon le rapport, il est recommandé à l'Office fédéral de la police (Fedpol) d'évaluer, en collaboration avec le Ministère public de la Confédération (MPC), les besoins concrets en personnel d'enquête supplémentaire. Il doit toutefois réaliser aussi des économies et des optimisations.

Culture hiérarchique critiquée

Dans son rapport, le Contrôle fédéral des finances mentionne notamment des lacunes dans la coordination, la gestion et l'efficacité au sein de Fedpol. La culture hiérarchique d'entreprise entraîne notamment des délais de traitement et de réponse longs de la part de la PJF pour les demandes et les mandats.

Le CDF estime qu'une coordination entre la Confédération et les cantons est nécessaire, par exemple dans le domaine de la cybercriminalité. La lutte contre ce phénomène exige un niveau élevé de coordination et des connaissances spécialisées, ce qui rend urgente la mise en commun des forces entre Fedpol et les polices cantonales.

Le CDF salue par ailleurs l'idée de répercuter le financement du bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS, qui fait partie de Fedpol, sur les intermédiaires financiers. Le MROS ne facture pas de frais, alors que les intermédiaires financiers bénéficient de son activité, qui sert également la réputation du secteur.

Une répartition des coûts entre les intermédiaires financiers selon le principe du pollueur-payeur pourrait alléger la situation en matière de ressources face à l'augmentation constante du nombre de communications, estime-t-il.

Réaction positive

Selon le rapport d'audit, Fedpol et en particulier le Ministère public de la Confédération évaluent positivement les principales conclusions du CDF, notamment la recommandation de créer de nouveaux services d'enquête. Une «évaluation approfondie des besoins» sera donc réalisée.

Le CDF avait procédé à l'examen de la situation en matière de ressources à la demande du Conseil fédéral. Un postulat de la Commission des finances du Conseil national de novembre 2023 avait été déterminant à cet égard.

Fin juin de cette année, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a adopté une motion demandant une augmentation progressive des effectifs de la PJF de 200 postes d'ici 2035. Les ressources en personnel de Fedpol étaient alors déjà jugées «totalement insuffisantes».