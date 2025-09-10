  1. Clients Privés
Criminalité La police judiciaire fédérale manque d'enquêteurs, selon un audit

ATS

10.9.2025 - 23:00

Il faut une extension des services d'enquête de la police judiciaire fédérale (PJF), réclame un audit du Contrôle fédéral des finances (CDF) après examen des ressources de la Fedpol. Le CDF juge insuffisants les effectifs affectés aux enquêtes à la PJF.

Le Contrôle fédéral des finances recommande une augmentation du personnel de l'Office fédéral de la police (image symbolique).
Le Contrôle fédéral des finances recommande une augmentation du personnel de l'Office fédéral de la police (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

10.09.2025, 23:00

10.09.2025, 23:26

En raison du durcissement du contexte sécuritaire et de la complexité croissante des enquêtes, qui consomment davantage de ressources, des procédures importantes seraient retardées, voire pas ouvertes du tout.

Selon l'audit, il est recommandé à l'Office fédéral de la police (Fedpol) d'évaluer, en collaboration avec le Ministère public de la Confédération (MPC), les besoins concrets en personnel d'enquête supplémentaire. Ce faisant, il convient également de réaliser des économies et des optimisations.

Fin juin, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national avait déjà adopté une motion demandant une augmentation progressive des effectifs de la PJF de 200 postes d'ici 2035.

