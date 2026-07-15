Les escrocs misent de plus en plus sur le contact direct pour piéger leurs victimes. En les abordant sous de faux prétextes, ils parviennent à dérober des bijoux ou à soutirer de l'argent liquide. Face à cette recrudescence, la police cantonale d'Argovie appelle la population à redoubler de vigilance.

Dans le cadre de ce qu'on appelle «l'arnaque à la chaîne», les escrocs remplacent discrètement des bijoux de valeur par des contrefaçons bon marché.

Les aînés sont les plus touchés La police met en garde contre de nouvelles arnaques

Voici de quoi il s'agit La police cantonale d'Argovie met en garde contre une hausse des vols à la ruse impliquant des bijoux ainsi que des escroqueries dites des « mendiants à l'essence ».

Les auteurs prétendent vouloir rendre service ou se disent en détresse afin de s'emparer de bijoux ou d'obtenir de l'argent liquide.

Les autorités recommandent de ne jamais remettre d'objets de valeur ni d'argent à des inconnus et de signaler immédiatement tout comportement suspect. Résumé créé avec

«Ces dernières semaines, nous avons reçu un nombre croissant de signalements concernant les vols à la ruse impliquant des chaînes», indique la police cantonale d'Argovie dans un communiqué. Les autorités constatent également une multiplication des cas où des individus sollicitent de l'argent en affirmant ne pas avoir les moyens de faire le plein.

Des bijoux dérobés en pleine conversation

Dans ce type de vol, les escrocs abordent leurs victimes sous un prétexte anodin, par exemple pour demander leur chemin. Les personnes âgées figurent parmi les cibles privilégiées.

Au fil de la conversation, ils cherchent volontairement à établir un contact physique. Sous couvert d'un geste de remerciement, ils passent un collier autour du cou de leur victime ou manipulent ses bijoux. Ils en profitent alors pour dérober discrètement un collier ou un bracelet de valeur, parfois remplacé par un bijou fantaisie. Bien souvent, les victimes ne découvrent le vol qu'une fois rentrées chez elles.

Recommandations de la police cantonale Ne laissez pas des inconnus vous mettre des bijoux et ne leur confiez jamais vos propres bijoux.

Repousser avec fermeté et sans détour les personnes importunes. Attirer l'attention d'autres personnes sur la situation.

Mettre fin à la conversation dès qu'une situation semble délicate et s'éloigner.

Portez vos bijoux de valeur de manière à ce qu'ils soient le plus possible dissimulés sous vos vêtements.

Gare aux «mendiants à l'essence»

Autre escroquerie en plein essor: celle des «mendiants à l'essence». Selon la police, ces individus abordent des passants et des automobilistes sur les parkings, dans les stations-service ou le long des grands axes routiers.

Ils expliquent ne pas avoir assez d'argent pour faire le plein et sollicitent une aide financière. En échange, ils proposent souvent des bijoux présentés comme précieux, mais qui se révèlent sans valeur. Pour convaincre leurs victimes, ils invoquent également de fausses situations d'urgence ou racontent des histoires destinées à susciter la compassion.

Recommandations de la police cantonale Ne donnez pas d'argent liquide à des inconnus.

Ne vous laissez pas mettre sous pression par de prétendues situations d'urgence ou des bijoux soi-disant de grande valeur.

Refuser systématiquement les offres de ce type.

Restez vigilants et signalez immédiatement tout comportement suspect à la police en composant le numéro d'urgence 117.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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