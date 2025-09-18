  1. Clients Privés
Vente d'armes La police vaudoise met en garde les détenteurs d'armes à feu

ATS

18.9.2025 - 13:03

La police vaudoise met en garde contre une recrudescence des vols d'armes chez les particuliers ainsi que des ventes avec de faux documents. Elle enjoint les particuliers à faire preuve de vigilance et leur rappelle qu'ils peuvent être sanctionnés en cas de négligence.

Des enquêtes récentes ont permis d'établir que des armes avaient été achetées à des particuliers par le biais de documents falsifiés. Des individus ont eu recours à de fausses cartes d'identité, de faux permis d'achat d'armes ou encore à des contrefaçons de documents officiels dans le but de contourner les réglementations, alerte jeudi la police dans un communiqué.

Dans certains cas, les faussaires ont utilisé, sans autorisation, des copies numériques ou physiques de documents réels, ou les ont modifiées pour masquer certaines informations. Ces fraudes contribuent à la circulation d'armes dans des milieux illégaux et sont souvent utilisées lors de délits à l'étranger ou en Suisse, poursuit le communiqué.

Sécurité renforcée

Pour contrer cette tendance, depuis le 27 mars dernier, le Bureau des armes a renforcé le niveau de sécurité des permis d'acquisition au moyen de plusieurs dispositifs techniques: filigrane, gaufrage des en-têtes, encres métallisées ou encore paillettes fluorescentes.

L'aliénateur potentiel d'une arme doit notamment vérifier que le nom du canton et les lettres de l'en-tête Police cantonale sont imprimés en relief et en vert mécanique brillant. Sous éclairage ultraviolet, des paillettes fluorescentes apparaissent en brillance, jaunes et roses. Tout permis daté après le 26 mars et ne présentant pas ces caractéristiques est un faux, explique la police.

Attention aux vols dans les caves

Les autorités mettent aussi en garde contre les cambriolages commis pour dérober des armes entreposées de manière inadaptée, par exemple dans une cave. En 2024, douze cas ont été annoncés à la police. Seize vols ont déjà été constatés cette année. Il est vivement conseillé de conserver ces armes sous clé, ainsi que d'entreposer séparément l'arme, la culasse et les munitions.

La police rappelle que la Loi fédérale sur les armes considère comme une infraction le fait de s'être fait voler une arme, ou d'en avoir vendu à une personne qui aura produit des documents d'identité falsifiés. Des sanctions peuvent être prises contre le propriétaire et le droit d'acquérir ou de détenir des armes pourrait en outre lui être retiré, conclut le communiqué.

