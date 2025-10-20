La police vaudoise visée ? Une oeuvre controversée fait polémique à Lausanne

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

MÉTÉOROLOGIE : Les Etats membres de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) se réunissent de lundi à jeudi à Genève pour redoubler d'efforts vers des alertes précoces pour tous les pays et pour célébrer les 75 ans de l'agence onusienne. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider doit ouvrir la réunion.

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT : La communauté internationale se retrouve de lundi à jeudi à Genève pour la 16e Conférence quadriennale d'ONU Commerce et développement (CNUCED). Le conseiller fédéral Guy Parmelin ouvrira la réunion qui doit établir la feuille de route de la plus grande agence onusienne pour les prochaines années.

CONSTRUCTION : Les premiers débrayages dans le secteur de la construction débutent lundi au Tessin. Les négociations sur la nouvelle convention collective de travail butent sur la question des horaires. Les syndicats exigent la fin des temps de déplacements non payés jusqu'au chantier, une pause du matin payée, des journées de travail plus courtes et une compensation du renchérissement assurée.

NEUCHÂTEL : L’ancien chef de la bande organisée Jamahat et quatre autres prévenus, dont sa femme et sa maîtresse, sont jugés à partir de lundi par le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds (NE). Le ressortissant tchétchène est notamment accusé de trafic de stupéfiants, d'avoir commandité le cambriolage en 2022 du Contrôle officiel suisse des chronomètres et de recel par métier. L'horloger Patek Philippe fait partie des sept plaignants.

TENNIS : L'espoir du tennis suisse Henry Bernet vivra son baptême du feu dans un tournoi ATP lundi soir à Bâle. Le joueur local de 18 ans, champion junior de l'Open d'Australie 2025, sera en lice dès 20h00 face au Tchèque Jakub Mensik, vainqueur du Masters 1000 de Miami ce printemps. Un deuxième «rookie» helvétique entrera en scène lundi: issu des qualifications, le Tessinois Remy Bertola affrontera l'Espagnol Jaume Munar aux alentours de 16h00. Le Vaudois Stan Wawrinka jouera pour sa part son 1er tour mardi, selon toute vraisemblance.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 octobre, c'est aujourd'hui la journée internationale de la statistique. Elle met en évidence le rôle crucial que jouent des données fiables dans le progrès mondial. Les statistiques ont été fondamentales non seulement pour les opérations de l'ONU, mais aussi pour relever des défis mondiaux tels que le maintien de la paix, le développement durable, les changements climatiques et la santé publique. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/list-days-weeks

Vu dans la presse

ÉLECTIONS : Alors que l'UDC n'a jamais réussi à décrocher un siège aux gouvernements genevois et jurassien, «les thématiques du parti national ont réussi à prendre dans les réalités» de ces deux cantons dimanche lors des élections, estime le politologue Andrea Pilotti dans Le Temps de lundi. A Genève, l'UDC Lionel Dugerdil a échoué face au conseiller national vert Nicolas Walder pour 5604 voix, mais réalise un score historique. Dans le Jura, Fred-Henri Schnegg est bien placé pour le second tour. Ce qui est inédit à Genève, remarque le politologue, c'est le PLR qui «n'hésite plus à légitimer des candidats UDC dans l'idée de faire gagner la droite». Cette stratégie «fonctionne depuis longtemps en Suisse alémanique», relève-t-il.

ART : Le Lausanne Underground Film and Music Festival (LUFF) a retiré une installation artistique placée à l'entrée du Casino de Montbenon, lieu principal de l'événement, après l'intervention de la ville de Lausanne, rapporte lundi le journal 24 Heures. L'oeuvre controversée était une sculpture représentant un bidon d'essence se déversant sur un fourgon de police miniature. La ville de Lausanne, qui subventionne le LUFF, «ne cautionne évidemment pas cette œuvre et condamne toute forme d'incitation à la haine ou la violence», déclare Grégoire Junod, le syndic socialiste en charge de la culture. Du côté du LUFF, une responsable de la communication indique que «la ville n'a pas exigé que nous enlevions l'œuvre», mais «elle nous a fait part du grand risque de dépôt d'une plainte pénale».

ARGOVIE : Après le décès d'un homme de 22 ans suite à une surdose de méthadone, les autorités argoviennes ont reçu une plainte contre les services psychiatriques du canton, écrivent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Les parents du jeune réclament que le Département cantonal de la santé et des affaires sociales ordonne une enquête externe. Ce dernier indique dans les journaux qu'il ouvrira, si nécessaire, une procédure de surveillance. Le ministère public a lui ouvert une procédure pénale contre la médecin responsable du défunt pour suspicion d'homicide par négligence. Selon les journaux, elle était titulaire d'un diplôme non reconnu en Suisse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : décès de l'écrivain, psychologue et psychanalyste germano-suisse Arno Grün ("Der Fremde in uns"). Après avoir fui l'Allemagne nazie, il a vécu 40 ans aux Etats-Unis avant de revenir s'établir à Zurich en 1979. Il était né en 1923.

- Il y a 40 ans (1984) : sortie japonaise de la console «Sega Mark III», connue sous le nom de Master System en Europe.

- Il y a 80 ans (1945) : création de la Ligue arabe par l'Egypte, la Syrie, l'Irak, la Transjordanie, l'Arabie saoudite, le Liban et le Yémen.

- Il y a 80 ans (1945) : naissance de l'acteur français Michel Cordes ("Plus belle la vie», «Le hussard sur le toit», «Une affaire de goût"). Il est décédé en 2023.

- Il y a 100 ans (1925) : naissance de l'acteur français Roger Hanin ("Le coup de Sirocco», «Le grand pardon», «Navarro»). Il est décédé en 2015.

Le dicton du jour

«Octobre glacé fait vermine trépasser».