La population de la Haute-Engadine a donné son feu vert dimanche à l'extension de l'aéroport régional de Samedan (GR). Les citoyens ont approuvé un crédit d'engagement de 38 millions et la prise en charge d'engagements de responsabilités de 20 milions de francs.

La population de Haute-Engadine a validé dimanche l'extension de l'aéroport régional de Samedan. Un crédit d'engagement de 38 millions a notamment été approuvé (archives). ATS

Au total, 2443 habitants de la Haute-Engadine ont glissé ont voté en faveur de l'extension alors que 2051 ont glissé un bulletin défavorable au projet dans l'urne. Le texte a donc été adopté par 54,36% des votants alors que la participation pour ce scrutin a été relativement élévée avec un taux de 45,64%.

Pour rénover l'aéroport le plus haut d'Europe, il est prévu de construire deux nouveaux centres d'exploitation avec hangar pour les avions, d'agrandir et d'assainir les aires de trafic. Les constructions d'une tour d'aéroport moderne ou encore d'une clôture de sécurité longue de plusieurs kilomètres sont aussi prévues.

Le coût total de ce qui est qualifié de «projet régional du siècle» est estimé à 68,5 millions de francs, dont 38 millions sont à la charge des onze communes de Haute-Engadine.